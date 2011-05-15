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欣赏高保真音乐和电影
借助本款华丽的铝制设备，享受非常细腻的自然音质，这一切得益于 Hi-Fi 球顶高音扬声器。聆听 CD 或播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电。通过 HDMI 1080p 像素提升观看 DVD，以便享受丰富的电影体验。
iPod/iPhone/iPad 专用基座
HDMI 1080p
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
一边为 iPod/iPhone/iPad 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到飞利浦系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPhone/iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，飞利浦系统会自动为其充电。
高音和低音是均衡器功能，分别控制音频的高频和低频音量级别。高音专门用于调整音乐中高频的放大级别，而低音则控制低频的放大级别。收听者可以使用向上和向下键方便地调整低音和高音，或保持高音和低音处于中间位置以根据原来录制时的设置播放音乐。高音和低音控制使您可以用您喜欢的方式收听音乐。