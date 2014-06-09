壁挂式设计，带给您更多摆放选择

飞利浦音频系统实现了纤薄外观和多功能设计的完美组合，凭借其精心设计，它能够和谐地融入您的居室环境。音频系统的底部是一个支座，因此该系统可稳固而美观地摆放在搁架或橱柜上。采用壁挂方式时，可实现自支撑支架的全面灵活性。