已停产
DCM2260W/93
融入您家的音响系统
用 DualDock 通过 Lightning 或 30 针接口播放所有 iPod/iPhone/iPad 音乐并为其充电。这款微型音乐系统具有超凡的声音效果并可提供额外的好处，外观迷人，和谐地融入任何居室，2 合 1 支架，放置灵活。
iPod/iPhone 专用 DualDock
桌面或壁挂式可选
CD、MP3-CD、USB、FM
最大 20 瓦
创新的飞利浦 DualDock 具有 Lightning 接口和 30 针接口，可播放任何 Apple 设备中的音乐并为其充电。DualDock 完美融合了优美造型和省力功能，您可以瞬间在两个接口之间进行切换。无论您要使用哪款 Apple 设备，尽享最喜爱的调谐。
只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。
飞利浦音频系统实现了纤薄外观和多功能设计的完美组合，凭借其精心设计，它能够和谐地融入您的居室环境。音频系统的底部是一个支座，因此该系统可稳固而美观地摆放在搁架或橱柜上。采用壁挂方式时，可实现自支撑支架的全面灵活性。