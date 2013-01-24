美好生活从 Alpha 开始
现在起，走进智能世界，极速开锁，自动上锁，简单生活超乎想象；双重验证，C 级锁芯，贴心保护家人安全；人体工学设计，舒享推门瞬间；Alpha 全自动推拉智能锁，智能生活，不二之选。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦 EasyKey Alpha 采用全自动锁芯。无需额外操作，锁舌即可在您关门后自动弹出。如果门没有正确锁定，锁芯将发出警报，提醒您门锁的状态。
双重验证模式下，具有指纹，密码，卡片任意两种组合验证方式，您可以随意切换，为家居安全提供双重保障。
飞利浦 EasyKey Alpha 采用虚位 PIN 码技术，您可随机输入数字组合，只要其中包含连续输入的真实密码，就可成功识别。此功能可有效防止偷窥，保护您的真实密码安全。
IML 拉丝表面的硬度高于 2H。此外，它防水、防潮，且可防止指纹残留。
指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上。您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷又快速的开门体验。
飞利浦 EasyKey Alpha 具有全方位报警功能，不仅能提升防盗级别，实时保护您和您的家人，还可以提醒您门锁的状态，便于您使用。
外出之前，您可以触摸布防键以启用该功能，这样从室内开锁便会触发警报。此功能可有效提醒安全隐患存在，提升家庭安全级别。
智能升级全自动锁体，验证通过后直接解锁，只需推拉把手即可开门，最大程度简化您的门锁使用步骤，带给您快速便捷的全自动式门锁体验。
您可在出门之前启用防猫眼开启功能。待门上锁后，可锁死室内手柄，确保无法通过推动室内手柄将门打开。此功能可有效防止从室内开锁，从而消除安全隐患，提升防盗性能。
锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏，C 级防盗锁芯，采用多项防盗技术配合弹子与叶片结构设计，具有很高防技术性开启的安全性能。
开锁方式
配件
设计和外观
操作简易
安装
门锁容量
模式
功率规格
智能锁功能