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推拉式智能门锁

DDL111LAGBB/93
  • 美好生活从 Alpha 开始 美好生活从 Alpha 开始 美好生活从 Alpha 开始
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    推拉式智能门锁

    DDL111LAGBB/93

    美好生活从 Alpha 开始

    现在起，走进智能世界，极速开锁，自动上锁，简单生活超乎想象；双重验证，C 级锁芯，贴心保护家人安全；人体工学设计，舒享推门瞬间；Alpha 全自动推拉智能锁，智能生活，不二之选。 查看所有优势

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      全自动，为安全更为自由

      • 推拉直觉式使用方式
      • 手动触摸唤醒系统
      • 自动上锁功能
      享受关门即走的便捷与安心

      享受关门即走的便捷与安心

      飞利浦 EasyKey Alpha 采用全自动锁芯。无需额外操作，锁舌即可在您关门后自动弹出。如果门没有正确锁定，锁芯将发出警报，提醒您门锁的状态。

      实时保护您密码的安全

      实时保护您密码的安全

      飞利浦 EasyKey Alpha 采用虚位 PIN 码技术，您可随机输入数字组合，只要其中包含连续输入的真实密码，就可成功识别。此功能可有效防止偷窥，保护您的真实密码安全。

      时刻守护居家安全

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      飞利浦 EasyKey Alpha 具有全方位报警功能，不仅能提升防盗级别，实时保护您和您的家人，还可以提醒您门锁的状态，便于您使用。

      双重验证解锁：安全防护始终在线

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      IML 拉丝工艺：光滑耐磨，持久如新

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      IML 拉丝表面的硬度高于 2H。此外，它防水、防潮，且可防止指纹残留。

      直觉式指纹识别：快速开锁一气呵成

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      指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上。您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷又快速的开门体验。

      一键布防：室内开门即刻报警

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      外出之前，您可以触摸布防键以启用该功能，这样从室内开锁便会触发警报。此功能可有效提醒安全隐患存在，提升家庭安全级别。

      采用专利技术的全自动锁体：解锁开门，一步到位

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      智能升级全自动锁体，验证通过后直接解锁，只需推拉把手即可开门，最大程度简化您的门锁使用步骤，带给您快速便捷的全自动式门锁体验。

      防猫眼开启：消除安全隐患，放心出行

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      您可在出门之前启用防猫眼开启功能。待门上锁后，可锁死室内手柄，确保无法通过推动室内手柄将门打开。此功能可有效防止从室内开锁，从而消除安全隐患，提升防盗性能。

      C 级锁芯：更高的可靠性和安全性

      C 级锁芯：更高的可靠性和安全性

      锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏，C 级防盗锁芯，采用多项防盗技术配合弹子与叶片结构设计，具有很高防技术性开启的安全性能。

      技术规格

      • 开锁方式

        蓝牙
        卡片/滴胶卡
        指纹
        机械钥匙
        密码/PIN 码

      • 配件

        随附电池
        4 节 AA 碱性电池
        合格证
        开孔模板
        安装配件
        机械钥匙
        2 把
        锁体
        固定板
        快速入门指南
        百洁布
        滴胶卡
        2 张
        用户手册
        保修卡

      • 设计和外观

        颜色
        曜石黑
        紧急逃生设计
        室内快开锁体
        人体工程学设计
        推拉式把手设计
        指纹传感器
        半导体
        手柄
        推拉式把手
        主要材料
        锌合金和铝合金
        表面工艺
        电镀

      • 操作简易

        指示灯
        • 门锁状态提示
        • 低电量提示
        • 静音状态提示
        • 布防提示
        • 系统锁定提示
        语音导航
        真人语音导航

      • 安装

        开门方向
        • 左内开门
        • 左外开门
        • 右内开门
        • 右外开门
        门厚
        • 38-60 毫米
        • 60-90 毫米
        • 90-120 毫米
        • 其它范围*
        门的类型
        • 防盗门
        • 铜门
        • 木门
        天地钩

      • 门锁容量

        卡片/滴胶卡
        长达 100 个
        指纹
        长达 100 个
        管理密码
        1
        一次性密码
        1
        用户密码
        长达 10 个

      • 模式

        操作模式
        • 自动模式
        • 手动模式
        系统设置模式
        • 双重验证模式
        • 一般模式

      • 功率规格

        电池类型
        碱性电池
        应急电源
        5 伏移动电源
        最大电池容量
        8 节电池
        电源
        4 节 AA 电池
        使用时间
        10 个月*
        工作电压
        4.5-6 伏

      • 智能锁功能

        报警功能
        • 防拆报警
        • 布防报警
        锁定功能
        • 室内反锁
        • 系统锁定
        锁体
        • 全自动锁体
        • 隐蔽式 C 级锁芯
        安全功能
        • 双重验证功能
        • 虚位密码
        • 布防功能
        • 防猫眼功能

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