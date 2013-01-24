锁体可提供 3 种类型的保护：防撬、防锯和防撞。其采用的高硬度不锈钢材料经久耐用、不易腐蚀、可耐受高温、明火和暴力破坏 - 只为打造无可挑剔的安全性。
待门锁锁定后，执手处于游离状态，上下扳动执手均不会触及锁体，从而保护锁体免受不必要的损耗，给您更长久的陪伴。
飞利浦 7200 系列执手式智能门锁可安装在木门、铜门、铁门、安全门和其他类型的门上，也可用于具有天地钩的门型，适配率高达 99%*。您可直接用智能锁替换旧式门锁，从此开启智能生活。
该锁采用半导体指纹传感器，识别速度小于 0.2 秒，灵动迅敏。通过人体皮肤温度、电容值等方式执行指纹验证，传感器能够确保您的指纹不被复制，从而有效将伪造的指纹或指纹膜拒之门外。您可以享受便捷快速又安全的智能生活。
由于拉合式滑盖具有防水、防尘和防破坏的优点，因此指纹传感器和按键可以得到很好的保护，防止阳光直射或因人为刮伤而造成的老化，从而延长门锁的使用寿命。
在双重验证模式下，您可以使用任意两种组合验证方式（指纹、密码和卡片）作为解锁解决方案，为家居安全提供双重保障。
您可在出门之前启用防猫眼开启功能。待门上锁后，可锁死室内手柄，确保无法通过推动室内手柄将门打开。此功能可有效防止从室内开锁，从而消除安全隐患，提升防盗性能。
锁芯是控制锁开启的主要零件，就好比是锁具的心脏。C 级锁芯采用多项防盗技术，配合出众的弹子与叶片结构设计，具有出众的防技术性开启的安全性能。
解锁解决方案
智能锁功能
操作简易
设计和外观
门锁容量
模式
功率规格
安装
附件部件