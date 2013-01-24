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全自动推拉式智能门锁

DDL192LAFBB/93
  • 锁定或解锁，只需一步 锁定或解锁，只需一步 锁定或解锁，只需一步
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    全自动推拉式智能门锁

    DDL192LAFBB/93

    锁定或解锁，只需一步

    一切都从这里开始：一键式解锁和自动上锁带来出色便利；双重验证和蓝牙解锁确保可靠安全性；人体工程学设计和流线型机身彰显科技感。 查看所有优势

    全自动推拉式智能门锁

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      锁定或解锁，只需一步

      全自动、全智能生活

      • 直观的推拉使用方式
      • 手动触摸唤醒系统
      • 自动上锁功能
      自动上锁：享受关门即走的便捷与安心

      自动上锁：享受关门即走的便捷与安心

      推拉式智能门锁采用全自动锁体。无需额外操作，关门后方舌会自动弹出。如果门锁没有锁好，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

      虚位密码：实时保护您的密码安全性

      虚位密码：实时保护您的密码安全性

      飞利浦易锁采用虚位密码技术，您可随机输入数字组合，只要其中包含连续输入的真实密码，就可成功识别。此功能可有效防止偷窥，保护您的真实密码安全。

      直观的指纹识别：迅速解锁，一次搞定

      直观的指纹识别：迅速解锁，一次搞定

      指纹传感器位于推拉把手处，因此当您握住手柄时，您的手指会自然地放在传感器上。您只需伸出手并凭直觉触摸传感器，然后在成功进行指纹验证后推开即可。一步到位的解锁功能定会为您带来快捷方便的开门体验。

      布防：内部开锁，即刻报警

      布防：内部开锁，即刻报警

      外出之前，您可以触摸布防键以启用该功能，这样从室内开锁便会触发警报。此功能可有效提醒安全隐患存在，提升家庭安全级别。

      采用专利技术的全自动锁体：解锁开门，一步到位

      采用专利技术的全自动锁体：解锁开门，一步到位

      升级后的全自动锁体使成功验证后立即解锁成为可能。一旦您被识别，您便可以直接通过推或拉手柄来打开门，这大大简化了门锁的使用，为您带来快速方便的进出体验。

      双重验证解锁：安全防护始终在线

      双重验证解锁：安全防护始终在线

      在双重验证模式下，您可以使用任意两种组合验证方式（指纹、密码和卡片）作为解锁解决方案，为家居安全提供双重保障。

      防猫眼开启：消除安全隐患，让您倍感安心

      防猫眼开启：消除安全隐患，让您倍感安心

      您可在出门之前启用防猫眼开启功能。待门上锁后，可锁死室内手柄，确保无法通过推动室内手柄将门打开。此功能可有效防止从室内开锁，从而消除安全隐患，提升防盗性能。

      C 级锁芯：更佳的可靠性和安全性

      C 级锁芯：更佳的可靠性和安全性

      锁芯是控制锁开启的主要零件，就好比是锁具的心脏。C 级锁芯采用多项防盗技术，配合出众的弹子与叶片结构设计，具有出众的防技术性开启的安全性能。

      无线网络扩展：链接未来智能生活

      无线网络扩展：链接未来智能生活

      无线联网功能可令您远程管理门锁的使用情况，并且实时监视门锁状态。您还可随时访问门锁的使用日志，实现智能门锁的个性化管理。

      多重报警功能：始终保护家居安全

      飞利浦 9200 系列具有全方位报警功能，不仅能提升防盗级别，实时保护您和您的家人，还可以提醒您门锁的状态，便于您使用。

      技术规格

      • 解锁解决方案

        蓝牙
        卡/钥匙牌
        指纹
        机械钥匙
        密码/PIN 码

      • 智能锁功能

        报警功能
        • 防撬报警
        • 布防报警
        锁定功能
        • 电子反锁
        • 系统锁定
        锁体
        • 全自动锁体
        • C 级锁芯
        安全功能
        • 双重验证
        • 虚位密码
        • 布防功能
        • 防猫眼功能

      • 操作简易

        指示灯
        • 门锁状态提示
        • 低电量提示
        • 静音状态提示
        • 布防提示
        • 系统锁定提示
        语音指导
        真人语音指导

      • 设计和外观

        颜色
        曜石黑
        紧急逃生设计
        室内快开锁体
        人体工程学设计
        推拉式手柄设计
        手柄
        推拉式手柄
        主要材料
        锌合金
        表面工艺
        电镀
        指纹传感器
        半导体

      • 门锁容量

        卡/钥匙牌
        长达 100
        指纹
        长达 100
        管理密码
        1
        一次性 PIN 码
        1
        用户 PIN 码
        长达 10

      • 模式

        操作模式
        • 智能模式
        • 手动模式
        系统设置模式
        • 双重验证模式
        • 一般模式

      • 功率规格

        电池类型
        碱性电池
        应急电源
        5 伏移动电源
        最大电池容量
        8 节电池
        电源
        4 节 AA 电池
        使用时间
        10 个月*
        工作电压
        4.5-6 伏

      • 安装

        开门方向
        • 左内开门
        • 左外开门
        • 右内开门
        • 右外开门
        门厚
        • 38-60 毫米
        • 60-90 毫米
        • 90-120 毫米
        • 其它范围*
        门的类型
        • 防盗门
        • 铜门
        • 木门
        天地钩

      • 附件部件

        随附电池
        4 节 AA 碱性电池
        合格证
        开孔模板
        安装配件
        机械钥匙
        2 把
        锁体
        固定板
        快速入门指南
        百洁布
        智能钥匙牌
        2 张
        用户手册
        保修卡

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