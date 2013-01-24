推拉式智能门锁采用全自动锁体。无需额外操作，关门后方舌会自动弹出。如果门锁没有锁好，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。
飞利浦易锁采用虚位密码技术，您可随机输入数字组合，只要其中包含连续输入的真实密码，就可成功识别。此功能可有效防止偷窥，保护您的真实密码安全。
指纹传感器位于推拉把手处，因此当您握住手柄时，您的手指会自然地放在传感器上。您只需伸出手并凭直觉触摸传感器，然后在成功进行指纹验证后推开即可。一步到位的解锁功能定会为您带来快捷方便的开门体验。
外出之前，您可以触摸布防键以启用该功能，这样从室内开锁便会触发警报。此功能可有效提醒安全隐患存在，提升家庭安全级别。
升级后的全自动锁体使成功验证后立即解锁成为可能。一旦您被识别，您便可以直接通过推或拉手柄来打开门，这大大简化了门锁的使用，为您带来快速方便的进出体验。
在双重验证模式下，您可以使用任意两种组合验证方式（指纹、密码和卡片）作为解锁解决方案，为家居安全提供双重保障。
您可在出门之前启用防猫眼开启功能。待门上锁后，可锁死室内手柄，确保无法通过推动室内手柄将门打开。此功能可有效防止从室内开锁，从而消除安全隐患，提升防盗性能。
锁芯是控制锁开启的主要零件，就好比是锁具的心脏。C 级锁芯采用多项防盗技术，配合出众的弹子与叶片结构设计，具有出众的防技术性开启的安全性能。
无线联网功能可令您远程管理门锁的使用情况，并且实时监视门锁状态。您还可随时访问门锁的使用日志，实现智能门锁的个性化管理。
飞利浦 9200 系列具有全方位报警功能，不仅能提升防盗级别，实时保护您和您的家人，还可以提醒您门锁的状态，便于您使用。
解锁解决方案
智能锁功能
操作简易
设计和外观
门锁容量
模式
功率规格
安装
附件部件