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全自动推拉式智能门锁

DDL192LAGBB/93
  • 开门只需一步 开门只需一步 开门只需一步
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    全自动推拉式智能门锁

    DDL192LAGBB/93

    开门只需一步

    从这里出发，一触即开，自动上锁，体验前所未有的便捷；双重验证，蓝牙解锁，让安全更可靠；人体工学设计，流线型机身，尽显产品科技感。 查看所有优势

    全自动推拉式智能门锁

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      开门只需一步

      全自动，全面智能生活

      • 推拉直觉式使用方式
      • 手动触摸唤醒系统
      • 自动上锁功能
      全自动锁体专利：开锁一步到位，流畅便捷

      全自动锁体专利：开锁一步到位，流畅便捷

      智能升级全自动锁体，验证通过后直接解锁，只需推拉把手即可开门，最大程度简化您的门锁使用步骤，带给您快速便捷的全自动式门锁体验。

      自动上锁：享受关门即走的便捷与安心

      自动上锁：享受关门即走的便捷与安心

      飞利浦 9200 推拉式智能门锁，采用自动锁体，关门后，无需多余的操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

      直觉式指纹识别：快速开锁一气呵成

      直觉式指纹识别：快速开锁一气呵成

      指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上。您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷又快速的开门体验。

      双重验证解锁：安全防护始终在线

      双重验证解锁：安全防护始终在线

      双重验证模式下，具有指纹，密码，卡片任意两种组合验证方式，您可以随意切换，为家居安全提供双重保障。

      C 级锁芯：加固门锁安全性，提升家庭防盗等级

      C 级锁芯：加固门锁安全性，提升家庭防盗等级

      锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏，C 级防盗锁芯，采用多项防盗技术配合弹子与叶片结构设计，具有很高防技术性开启的安全性能。

      虚位密码：实时保护您的密码安全

      虚位密码：实时保护您的密码安全

      飞利浦易锁采用虚位密码技术，您可随机输入数字组合，只要其中包含连续输入的真实密码，就可成功识别。此功能可有效防止偷窥，保护您的真实密码安全。

      布防：内部开锁，即刻报警

      布防：内部开锁，即刻报警

      外出之前，您可以触摸布防键以启用该功能，这样从室内开锁便会触发警报。此功能可有效提醒安全隐患存在，提升家庭安全级别。

      防猫眼开启：消除安全隐患，让您倍感安心

      防猫眼开启：消除安全隐患，让您倍感安心

      您可在出门之前启用防猫眼开启功能。待门上锁后，可锁死室内手柄，确保无法通过推动室内手柄将门打开。此功能可有效防止从室内开锁，从而消除安全隐患，提升防盗性能。

      无线网络扩展：链接未来智能新生活

      无线网络扩展：链接未来智能新生活

      无线联网功能可令您远程管理门锁的使用情况，并且实时监视门锁状态。您还可随时访问门锁的使用日志，实现智能门锁的个性化管理。

      多重报警功能：始终保护家居安全

      飞利浦 9200 拥有全方位的报警功能，不仅可以加强家庭防盗等级，全面实时守护您和您的家人，还可以提醒您门锁状态，方便使用。

      技术规格

      • 开锁方式

        蓝牙
        卡片/滴胶卡
        指纹
        机械钥匙
        密码/PIN 码

      • 智能锁功能

        报警功能
        • 防撬报警
        • 布防报警
        锁定功能
        • 电子反锁
        • 系统锁定
        锁体
        全自动锁体
        安全功能
        • 双重验证
        • 虚位密码
        • 布防功能
        • 防猫眼功能

      • 操作简易

        指示灯
        • 门锁状态提示
        • 低电量提示
        • 静音状态提示
        • 布防提示
        • 系统锁定提示
        语音导航
        真人语音导航

      • 设计和外观

        颜色
        曜石黑
        紧急逃生设计
        室内快开锁体
        人体工程学设计
        推拉式把手设计
        手柄
        推拉式把手
        主要材料
        锌合金
        表面工艺
        电镀
        指纹传感器
        半导体

      • 门锁容量

        卡片/滴胶卡
        长达 100 个
        指纹
        长达 100 个
        管理密码
        1
        一次性密码
        1
        用户密码
        长达 10

      • 模式

        操作模式
        • 自动模式
        • 手动模式
        系统设置模式
        • 双重验证模式
        • 一般模式

      • 功率规格

        供电类型
        碱性电池
        应急电源
        5 伏移动电源
        最大电池容量
        8 节电池
        电源
        4 节 AA 电池
        使用时间
        10 个月*
        工作电压
        4.5-6 伏

      • 安装

        开门方向
        • 左内开门
        • 左外开门
        • 右内开门
        • 右外开门
        门厚
        • 38-60 毫米
        • 60-90 毫米
        • 90-120 毫米
        • 其它范围*
        门的类型
        • 防盗门
        • 铜门
        • 木门
        天地钩

      • 配件

        随附电池
        4 节 AA 碱性电池
        合格证
        开孔模板
        安装配件
        机械钥匙
        2 把
        锁体
        固定板
        百洁布
        滴胶卡
        2 张
        用户手册
        保修卡

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