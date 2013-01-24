飞利浦 9200 推拉式智能门锁，采用自动锁体，关门后，无需多余的操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。
双重验证模式下，具有指纹，密码，卡片任意两种组合验证方式，您可以随意切换，为家居安全提供双重保障。
飞利浦易锁采用虚位密码技术，您可随机输入数字组合，只要其中包含连续输入的真实密码，就可成功识别。此功能可有效防止偷窥，保护您的真实密码安全。
指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上。您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷又快速的开门体验。
外出之前，您可以触摸布防键以启用该功能，这样从室内开锁便会触发警报。此功能可有效提醒安全隐患存在，提升家庭安全级别。
智能升级全自动锁体，验证通过后直接解锁，只需推拉把手即可开门，最大程度简化您的门锁使用步骤，带给您快速便捷的全自动式门锁体验。
您可在出门之前启用防猫眼开启功能。待门上锁后，可锁死室内手柄，确保无法通过推动室内手柄将门打开。此功能可有效防止从室内开锁，从而消除安全隐患，提升防盗性能。
锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏，C 级防盗锁芯，采用多项防盗技术配合弹子与叶片结构设计，具有很高防技术性开启的安全性能。
无线联网功能可令您远程管理门锁的使用情况，并且实时监视门锁状态。您还可随时访问门锁的使用日志，实现智能门锁的个性化管理。
飞利浦 9200 拥有全方位的报警功能，不仅可以加强家庭防盗等级，全面实时守护您和您的家人，还可以提醒您门锁状态，方便使用。
开锁方式
智能锁功能
操作简易
设计和外观
门锁容量
模式
功率规格
安装
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