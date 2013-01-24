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全自动智能门锁

DDL192NLAFBB/93
  • 开门只需一步 开门只需一步 开门只需一步
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    全自动智能门锁

    DDL192NLAFBB/93

    开门只需一步

    享受全新升级的后面板内置室内感应模块给您带来的便捷开门体验，一触即开，关门自动上锁，辅以蓝牙连接手机 APP 解锁功能，让美好生活触手可及。 查看所有优势

    全自动智能门锁

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      开门只需一步

      全自动，全面智能生活

      • 触摸唤醒系统
      • 直觉式推拉使用方式
      • 自动上锁功能
      • 室内感应开门功能
      告别单一钥匙时代

      告别单一钥匙时代

      支持指纹、密码、卡片、蓝牙、钥匙等解锁方式，满足不同用户需求，全家都适用。

      一握即开，快速解锁

      一握即开，快速解锁

      指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器上。您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷的开门体验。

      手落即开

      手落即开

      室内把手上设计有触摸传感器和红外传感器，当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物，即可轻松开锁。

      开关一步到位

      开关一步到位

      飞利浦 9200 采用全自动锁体，解锁识别成功后，锁舌自动收回，一推即开，无需多余动作；关门后锁舌自动弹出，完成上锁。当门虚掩状态未成功上锁时，还会发出警报，提醒您门未上锁。

      组合验证开锁，安全加倍

      组合验证开锁，安全加倍

      在双重验证模式下，您可以使用指纹、密码、卡片任意两种组合的验证方式解锁，为家居安全提供双重保障。

      防技术开锁时间＞270 分钟

      防技术开锁时间＞270 分钟

      锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。9200 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间 ＞270 分钟，隐藏式锁芯设计，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。

      防儿童、宠物误触

      防儿童、宠物误触

      OPEN 键：一秒内双击按键，可实现开锁；双击开门设计，有效防止孩童与宠物误开门； CLOSE 键：单击按键，可实现上锁；长按实现反锁，反锁后室外可用管理密码或机械钥匙打开。 同时长按 OPEN 和 CLOSE 键，可启、闭感应把手开锁功能。

      技术规格

      • 设计和外观

        颜色
        曜石黑
        把手
        推拉式把手

      • 操作简易

        语音导航
        真人语音导航

      • 安装

        开门方向
        • 左内开门
        • 左外开门
        • 右内开门
        • 右外开门
        门厚
        • 38-60 毫米
        • 60-90 毫米
        • 90-120 毫米
        • 其它范围*
        门的类型
        • 防盗门
        • 铜门
        • 木门

      • 门锁容量

        卡片/滴胶卡
        长达 100 个
        管理密码
        1 个
        一次性密码
        1 个
        用户密码
        最多 20 个

      • 功率规格

        电池类型
        碱性电池
        最大电池容量
        8 节电池
        电源
        4 节 AA 电池
        使用时间
        8 个月*

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          • 8 个月：电池寿命可能少于 8 个月，具体取决于用户的实际开锁频率。
          • 如果门的厚度超出上述范围，请联系我们的当地经销商或客户服务中心。