支持指纹、密码、卡片、蓝牙、钥匙等解锁方式，满足不同用户需求，全家都适用。
指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器上。您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷的开门体验。
室内把手上设计有触摸传感器和红外传感器，当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物，即可轻松开锁。
飞利浦 9200 采用全自动锁体，解锁识别成功后，锁舌自动收回，一推即开，无需多余动作；关门后锁舌自动弹出，完成上锁。当门虚掩状态未成功上锁时，还会发出警报，提醒您门未上锁。
在双重验证模式下，您可以使用指纹、密码、卡片任意两种组合的验证方式解锁，为家居安全提供双重保障。
锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。9200 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间 ＞270 分钟，隐藏式锁芯设计，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。
OPEN 键：一秒内双击按键，可实现开锁；双击开门设计，有效防止孩童与宠物误开门； CLOSE 键：单击按键，可实现上锁；长按实现反锁，反锁后室外可用管理密码或机械钥匙打开。 同时长按 OPEN 和 CLOSE 键，可启、闭感应把手开锁功能。
设计和外观
操作简易
安装
门锁容量
功率规格