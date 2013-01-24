离家也能实时沟通

当访客按下门铃后，会立即推送消息至 APP，若 APP 在前台，则会收到通话提醒；若在后台，则会推送消息，点击消息打开 APP 接通后，可开启双向语音进行对讲。 按响门铃后，智能锁还会自动录制视频，即使未及时接通也不错过访客信息。