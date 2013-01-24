远程可视
飞利浦 DDL702-1HW 视频锁，采用 PIR 传感器，当门外 3 米范围内有人逗留时，即可抓拍或录像，并通过 Wi-Fi 联网，即时推送至您的手机 APP，让您随时随地掌握门前动态。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦 DDL702-1HW 视频锁，采用 PIR 传感器，当门外 3 米范围内有人逗留时，即可抓拍或录像，并通过 Wi-Fi 联网，即时推送至您的手机 APP，让您随时随地掌握门前动态。 查看所有优势
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飞利浦 DDL702-1HW 视频锁，采用 PIR 传感器，当门外 3 米范围内有人逗留时，即可抓拍或录像，并通过 Wi-Fi 联网，即时推送至您的手机 APP，让您随时随地掌握门前动态。 查看所有优势
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飞利浦 DDL702-1HW 视频锁，采用 PIR 传感器，当门外 3 米范围内有人逗留时，即可抓拍或录像，并通过 Wi-Fi 联网，即时推送至您的手机 APP，让您随时随地掌握门前动态。 查看所有优势
DDL702-1HW 视频锁通过Wi-Fi联网实时在线，绑定飞利浦智能锁 APP 后可查看门锁记录和密钥信息，远程授权发送临时密钥，还可以通过点击视频键实时查看门外情况。
当访客按下门铃后，会立即推送消息至 APP，若 APP 在前台，则会收到通话提醒；若在后台，则会推送消息，点击消息打开 APP 接通后，可开启双向语音进行对讲。 按响门铃后，智能锁还会自动录制视频，即使未及时接通也不错过访客信息。
采用 PIR 传感器，当门外 3 米范围内有人逗留时，通过 AI 人形侦测算法识别异常动态，即刻抓拍或录像，同时通过云加密服务器给手机 APP 推送提醒信息，掌控家门动态，避免安全隐患。
在双重验证模式下，需要指纹和密码都通过解锁验证，才能开启门锁，为家居安全提供双重保障。
锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。DDL702-1HW 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间＞270 分钟，隐藏式锁芯设计，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。
飞利浦 DDL702-1HW 拥有防拆、锁舌异常、布防、低电量等多重报警功能，不仅时刻守护居家安全，还实时提醒您门锁状态，方便使用。
室内把手上设计有触摸传感器和红外传感器，当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物，即可轻松开锁。
飞利浦 DDL702-1HW 采用全自动锁体，关门后无需多余操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。
在充满电情况下，Wi-Fi 持续连接，每天视频通话 5 分钟，开关门 10 次，锂电池可持续使用 2 个月*。当门锁电量低于 7.2V 的情况下，将触发“电量低”信息推送至 APP，并自动关闭视频功能后，按照每日开关门 10 次的频率，电池还能持续使用约 1 个月。
开锁方式
配件
设计和外观
操作简易
安装
门锁容量