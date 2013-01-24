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可视智能锁

DDL702IAFBW/93
  • 远程可视 远程可视 远程可视
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    可视智能锁

    DDL702IAFBW/93

    远程可视

    飞利浦 DDL702-1HW 视频锁，采用 PIR 传感器，当门外 3 米范围内有人逗留时，即可抓拍或录像，并通过 Wi-Fi 联网，即时推送至您的手机 APP，让您随时随地掌握门前动态。 查看所有优势

    可视智能锁

    远程可视

    飞利浦 DDL702-1HW 视频锁，采用 PIR 传感器，当门外 3 米范围内有人逗留时，即可抓拍或录像，并通过 Wi-Fi 联网，即时推送至您的手机 APP，让您随时随地掌握门前动态。 查看所有优势

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    飞利浦 DDL702-1HW 视频锁，采用 PIR 传感器，当门外 3 米范围内有人逗留时，即可抓拍或录像，并通过 Wi-Fi 联网，即时推送至您的手机 APP，让您随时随地掌握门前动态。 查看所有优势

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    远程可视

    飞利浦 DDL702-1HW 视频锁，采用 PIR 传感器，当门外 3 米范围内有人逗留时，即可抓拍或录像，并通过 Wi-Fi 联网，即时推送至您的手机 APP，让您随时随地掌握门前动态。 查看所有优势

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      远程可视

      安全在线看得见

      • 双向通话
      • PIR 人体感应侦测
      • Wi-Fi 联网实时在线
      • 远程智能监控功能
      随时掌握门外情况

      随时掌握门外情况

      DDL702-1HW 视频锁通过Wi-Fi联网实时在线，绑定飞利浦智能锁 APP 后可查看门锁记录和密钥信息，远程授权发送临时密钥，还可以通过点击视频键实时查看门外情况。

      离家也能实时沟通

      离家也能实时沟通

      当访客按下门铃后，会立即推送消息至 APP，若 APP 在前台，则会收到通话提醒；若在后台，则会推送消息，点击消息打开 APP 接通后，可开启双向语音进行对讲。 按响门铃后，智能锁还会自动录制视频，即使未及时接通也不错过访客信息。

      异常消息推送提醒

      异常消息推送提醒

      采用 PIR 传感器，当门外 3 米范围内有人逗留时，通过 AI 人形侦测算法识别异常动态，即刻抓拍或录像，同时通过云加密服务器给手机 APP 推送提醒信息，掌控家门动态，避免安全隐患。

      组合验证开锁，安全加倍

      组合验证开锁，安全加倍

      在双重验证模式下，需要指纹和密码都通过解锁验证，才能开启门锁，为家居安全提供双重保障。

      防技术开锁时间＞270 分钟

      防技术开锁时间＞270 分钟

      锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。DDL702-1HW 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间＞270 分钟，隐藏式锁芯设计，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。

      时刻警惕，保护居家安全

      时刻警惕，保护居家安全

      飞利浦 DDL702-1HW 拥有防拆、锁舌异常、布防、低电量等多重报警功能，不仅时刻守护居家安全，还实时提醒您门锁状态，方便使用。

      手落即开

      手落即开

      室内把手上设计有触摸传感器和红外传感器，当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物，即可轻松开锁。

      自动上锁，关门即走

      自动上锁，关门即走

      飞利浦 DDL702-1HW 采用全自动锁体，关门后无需多余操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

      稳定持久续航，使用更安心

      稳定持久续航，使用更安心

      在充满电情况下，Wi-Fi 持续连接，每天视频通话 5 分钟，开关门 10 次，锂电池可持续使用 2 个月*。当门锁电量低于 7.2V 的情况下，将触发“电量低”信息推送至 APP，并自动关闭视频功能后，按照每日开关门 10 次的频率，电池还能持续使用约 1 个月。

      技术规格

      • 开锁方式

        指纹
        机械钥匙
        手机 App
        密码/PIN 码

      • 配件

        锁体

      • 设计和外观

        颜色
        曜石黑
        把手
        推拉式把手

      • 操作简易

        语音导航
        真人语音导航

      • 安装

        开门方向
        • 左内开门
        • 左外开门
        • 右内开门
        • 右外开门
        门厚
        • 38-60 毫米
        • 60-90 毫米
        • 90-120 毫米
        • 其它范围*
        门的类型
        • 防盗门
        • 铜门
        • 木门

      • 门锁容量

        指纹
        长达 100 个
        管理密码
        1
        一次性密码
        1
        用户密码
        最多 20 个

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          • 数据来源于实验环境，具体电池使用时长以实际使用情况为准。
          • 如果门的厚度超出上述范围，请联系我们的当地经销商或客户服务中心。