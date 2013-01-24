飞利浦 DDL702 采用双摄像头模拟人眼成像，获取物体动态三维立体数据，实现3D视觉成像，能辨别图片、影像、化妆等情况，杜绝假象，安心享受零操作解锁体验。
当物体逐渐靠近并在门锁前停留时，配备的超声波感应模块将通过反馈的信号数据进行计算并迅速做出判断，若识别到人的靠近，将唤醒人脸识别模块工作。试验数据表明，超声波感应模块能耗仅为传统红外线感应模块的10%，高效节能，保障DDL702持久续航。
通过内置Wi-Fi模块连接网络后，绑定飞利浦智能锁APP可随时查看门锁记录和密钥信息，不受距离限制。在APP上还可远程授权发送密钥，亲友来访，而你不在家也无需担心让他们在门口等待。
指纹传感器隐藏于手柄内侧，当您握住手柄时，手指可自然落于指纹传感器之上，在指纹识别认证后，直接推动手柄开门。 隐藏式指纹头兼具人体工学设计的同时，还能有效保护传感器免受多余的损坏，延长使用寿命。
在双重验证模式下，您可以使用任意两种组合验证方式（人脸识别、指纹和密码）作为解锁解决方案，为家居安全提供双重保障。
锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。DDL702采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间＞270分钟，隐藏式锁芯设计，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。
把手上设计有触摸传感器和红外传感器，当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物，即可启动开锁。
飞利浦 DDL702 采用全自动锁体，关门后无需多余操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。