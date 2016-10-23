单一净化器模式，可按需求关闭除湿功能用作净化器

简单的一键式按钮，即可在“单一净化器”模式下使用产品。默认情况下，它可在自动模式下运行。产品无论当前在何种模式下运行，它都会在触摸按钮时转至“单一净化器”模式。在单一净化模式下，湿度设置和干洗衣模式均处于关闭状态。这可保护您和您的家人全年远离污染和过敏源，尤其是在干燥季节。