Series 5000 除湿净化一体机
除湿净化 双效保护
飞利浦 5000 系列除湿净化一体机可提供卓越的除湿和净化性能，能够轻松地风干衣物，让您远离空气污染或常见的过敏源，尽享健康舒适的居住环境。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
除湿净化 双效保护
出众品质除湿净化一体机
- 除湿效果高达 25 升/天***
- 颗粒 CADR* 220 立方米/小时
- 单一净化模式
- 数字显示
预设自动除湿控制
自动除湿控制让您可将室内湿度预设为 40%、50%、60%、70% 和 80%。在自动模式下，风扇速度可自动调整，以实现理想除湿性能。
VitaShield 轻松净化小至 0.02 微米**的 UFP
Vitashield IPS 微护盾和 NanoProtect 滤网能提供增强流动的洁净空气，速率高达 220 立方米/小时*（根据中国 GB/T 18801-2015）。它可有效去除 20 纳米的细微颗粒污染物。去除高达 99.9% 细菌和 H1N1*流感病毒。
单一净化器模式，可按需求关闭除湿功能用作净化器
简单的一键式按钮，即可在“单一净化器”模式下使用产品。默认情况下，它可在自动模式下运行。产品无论当前在何种模式下运行，它都会在触摸按钮时转至“单一净化器”模式。在单一净化模式下，湿度设置和干洗衣模式均处于关闭状态。这可保护您和您的家人全年远离污染和过敏源，尤其是在干燥季节。
5 档风扇速度设置
5 档不同的速度设置可供您轻松选择，从 1 档到急速。可让您根据需要灵活使用。
健康空气锁，提供滤网更换，及水满提醒
健康空气滤网更换提醒指示灯可提醒您及时更换滤网。如果未及时更换滤网，产品将停止工作 - 以避免无效净化。确保您始终呼吸更健康的空气。当水箱充满时，水满提醒会发出警报并关闭产品，以免水溢出。
数字湿度传感器可提供空气湿度数值反馈
数字湿度传感器可给出准确、实时的湿度反馈。压缩机和风扇根据反馈的数值自动运行，让您的家庭免受霉菌滋扰。
特殊的干衣模式，便于轻松吹干衣物
本产品在干洗衣模式以高风扇速度运转，便于轻松吹干衣物。除湿机的干洗衣模式缩短了衣物的室内干燥时间。
连续除湿模式可提供持久的理想环境
在连续除湿模式下，除湿机在理想除湿设置下持续工作。此模式可为您提供持续洁净和舒适的环境。
LED 的色彩环可提供实时空气质量反馈
四种颜色的色彩环可提供室内实时空气质量反馈：蓝色=空气质量良好，蓝紫色=空气质量一般，红色 - 紫色=空气质量不利于健康，红色=空气质量十分不利于不健康。
易于设置的 1-9 小时定时器
产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。
技术规格
-
功能
- VitaShield IPS 微护盾
-
是
- 空气质量反馈
-
AQJ 环
- 颗粒传感器
-
是
- 模式
-
单一净化模式、自动模式、干洗衣模式，持续干燥模式
- 风扇速度
-
5
- 童锁
-
是
- 健康空气智能锁和提醒指示灯
-
是
- 提醒功能
-
9
hour(s)
- 灯光控制
-
开/关
- 马达
-
直流
-
原产地
- 产地
-
中国
-
技术规格
- 功率
-
355
W
- 电线长度
-
1.8
m
- 电压
-
220
V
- 频率
-
50
Hz
- 水箱
-
4
l
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
405×369×678
mm
- 产品重量
-
14
kg
- 产品尺寸（长x宽x高）
-
343×318×617
- 重量（含包装）
-
16.5
kg
-
设计和修整
- 颜色
-
白色
- 控制面板颜色
-
黑色金属
- 机身材料
-
塑料
- 控制面板类型
-
触摸板
- 滚轮类型
-
单向
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
替换
- 颗粒物过滤网
-
FY1119/00
-
可持续发展
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
性能
- CADR（颗粒物）
-
220
m³/h
- 过滤细菌
-
99.9*
%
- 过滤 PM2.5
-
99.9*
%
- 细微粒去除
-
小至 20
nm
- 过滤 H1N1 病毒
-
99.9*
%
- 能效等级
-
A 级
- 除湿效率
-
25
L/Day
- 具有 HEPA 的使用寿命
-
12
mon
- 声功率
-
最大 58.3
dB(A)
- 声压
-
44.3
dB
- 颗粒物 CADR 过滤性能由第三方实验室根据 GB/T 18801-2015 标准进行测试
- 20 纳米：由 IUTA 进行测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 20 纳米（0.02 微米）。
- 除湿率性能由第三方实验室根据 GB/T 19411-2003 标准进行测试
- PM2.5 去除率性能由第三方根据 APIAC/LM-2015 标准进行测试在 30 立方米房间内进行，初始浓度为 (5.0 +/- 0.5) mg/m3
- 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
- 由第三方实验室根据 GB21551.3-2010 标准在 30 立方米的房间进行测试，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。