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  • 除湿净化 双效保护 除湿净化 双效保护 除湿净化 双效保护

    Series 5000 除湿净化一体机

    DE5205/00

    除湿净化 双效保护

    飞利浦 5000 系列除湿净化一体机可提供卓越的除湿和净化性能，能够轻松地风干衣物，让您远离空气污染或常见的过敏源，尽享健康舒适的居住环境。

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    Series 5000 除湿净化一体机

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    除湿净化 双效保护

    出众品质除湿净化一体机

    • 除湿效果高达 25 升/天***
    • 颗粒 CADR* 220 立方米/小时
    • 单一净化模式
    • 数字显示
    预设自动除湿控制

    预设自动除湿控制

    自动除湿控制让您可将室内湿度预设为 40%、50%、60%、70% 和 80%。在自动模式下，风扇速度可自动调整，以实现理想除湿性能。

    VitaShield 轻松净化小至 0.02 微米**的 UFP

    VitaShield 轻松净化小至 0.02 微米**的 UFP

    Vitashield IPS 微护盾和 NanoProtect 滤网能提供增强流动的洁净空气，速率高达 220 立方米/小时*（根据中国 GB/T 18801-2015）。它可有效去除 20 纳米的细微颗粒污染物。去除高达 99.9% 细菌和 H1N1*流感病毒。

    单一净化器模式，可按需求关闭除湿功能用作净化器

    单一净化器模式，可按需求关闭除湿功能用作净化器

    简单的一键式按钮，即可在“单一净化器”模式下使用产品。默认情况下，它可在自动模式下运行。产品无论当前在何种模式下运行，它都会在触摸按钮时转至“单一净化器”模式。在单一净化模式下，湿度设置和干洗衣模式均处于关闭状态。这可保护您和您的家人全年远离污染和过敏源，尤其是在干燥季节。

    5 档风扇速度设置

    5 档风扇速度设置

    5 档不同的速度设置可供您轻松选择，从 1 档到急速。可让您根据需要灵活使用。

    健康空气锁，提供滤网更换，及水满提醒

    健康空气锁，提供滤网更换，及水满提醒

    健康空气滤网更换提醒指示灯可提醒您及时更换滤网。如果未及时更换滤网，产品将停止工作 - 以避免无效净化。确保您始终呼吸更健康的空气。当水箱充满时，水满提醒会发出警报并关闭产品，以免水溢出。

    数字湿度传感器可提供空气湿度数值反馈

    数字湿度传感器可给出准确、实时的湿度反馈。压缩机和风扇根据反馈的数值自动运行，让您的家庭免受霉菌滋扰。

    特殊的干衣模式，便于轻松吹干衣物

    本产品在干洗衣模式以高风扇速度运转，便于轻松吹干衣物。除湿机的干洗衣模式缩短了衣物的室内干燥时间。

    连续除湿模式可提供持久的理想环境

    在连续除湿模式下，除湿机在理想除湿设置下持续工作。此模式可为您提供持续洁净和舒适的环境。

    LED 的色彩环可提供实时空气质量反馈

    四种颜色的色彩环可提供室内实时空气质量反馈：蓝色=空气质量良好，蓝紫色=空气质量一般，红色 - 紫色=空气质量不利于健康，红色=空气质量十分不利于不健康。

    易于设置的 1-9 小时定时器

    产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。

    技术规格

    • 功能

      VitaShield IPS 微护盾
      空气质量反馈
      AQJ 环
      颗粒传感器
      模式
      单一净化模式、自动模式、干洗衣模式，持续干燥模式
      风扇速度
      5
      童锁
      健康空气智能锁和提醒指示灯
      提醒功能
      9  hour(s)
      灯光控制
      开/关
      马达
      直流

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      功率
      355  W
      电线长度
      1.8  m
      电压
      220  V
      频率
      50  Hz
      水箱
      4  l

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      405×369×678  mm
      产品重量
      14  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      343×318×617
      重量（含包装）
      16.5  kg

    • 设计和修整

      颜色
      白色
      控制面板颜色
      黑色金属
      机身材料
      塑料
      控制面板类型
      触摸板
      滚轮类型
      单向

    • 服务

      2 年保修

    • 替换

      颗粒物过滤网
      FY1119/00

    • 可持续发展

      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      CADR（颗粒物）
      220  m³/h
      过滤细菌
      99.9*  %
      过滤 PM2.5
      99.9*  %
      细微粒去除
      小至 20  nm
      过滤 H1N1 病毒
      99.9*  %
      能效等级
      A 级
      除湿效率
      25  L/Day
      具有 HEPA 的使用寿命
      12  mon
      声功率
      最大 58.3  dB(A)
      声压
      44.3  dB

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    • 颗粒物 CADR 过滤性能由第三方实验室根据 GB/T 18801-2015 标准进行测试
    • 20 纳米：由 IUTA 进行测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 20 纳米（0.02 微米）。
    • 除湿率性能由第三方实验室根据 GB/T 19411-2003 标准进行测试
    • PM2.5 去除率性能由第三方根据 APIAC/LM-2015 标准进行测试在 30 立方米房间内进行，初始浓度为 (5.0 +/- 0.5) mg/m3
    • 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
    • 由第三方实验室根据 GB21551.3-2010 标准在 30 立方米的房间进行测试，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌

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