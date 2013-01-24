USB-A 至 Lightning 线缆

将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电，可与现有 USB 壁挂或自动充电器配合使用。这是一种很好的备用或替换电缆！ 查看所有优势