不可或缺的备用或替换线缆

随附的 30 针 USB 数据线，是通过 iTunes 同步 iPhone 或 iPod，以及通过电脑或 USB 充电器进行充电所不可或缺的元件。您可以将它随身携带，把它放在桌上，或者替代丢失的线缆，这样您将始终能够在您需要时连接和充电。