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USB-A 至 Lightning

DLC3106V/00
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    USB-A 至 Lightning

    DLC3106V/00

    USB-A 至 Lightning 线缆

    将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电，可与现有 USB 壁挂或自动充电器配合使用。这是一种很好的备用或替换电缆！ 查看所有优势

    USB-A 至 Lightning

    USB-A 至 Lightning 线缆

    将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电，可与现有 USB 壁挂或自动充电器配合使用。这是一种很好的备用或替换电缆！ 查看所有优势

    USB-A 至 Lightning 线缆

    将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电，可与现有 USB 壁挂或自动充电器配合使用。这是一种很好的备用或替换电缆！ 查看所有优势

    USB-A 至 Lightning

    USB-A 至 Lightning 线缆

    将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电，可与现有 USB 壁挂或自动充电器配合使用。这是一种很好的备用或替换电缆！ 查看所有优势

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      USB-A 至 Lightning 线缆

      长度为 2 米/6 英尺

      • 同步和充电
      • 2 米

      可与您现有的壁式或车载 USB 充电器配合使用

      可与任何基于 USB 的现有电源（壁式、车载或电脑）配合使用，以便在需要时便利充电。

      重要备件或 Apple Lightning 线缆替代品

      重要备件或 Apple Lightning 线缆替代品

      不可或缺的备用或替换线缆

      随附的 30 针 USB 数据线，是通过 iTunes 同步 iPhone 或 iPod，以及通过电脑或 USB 充电器进行充电所不可或缺的元件。您可以将它随身携带，把它放在桌上，或者替代丢失的线缆，这样您将始终能够在您需要时连接和充电。

      技术规格

      • 线缆规格

        长度
        6 英尺
        长度
        2  米
        USB 版本
        2.0

      • 兼容性

        适配
        • iPad
        • iPhone
        iPhone、iPad、iPod
        专为 Lightning 接口设计

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        两种
        高度
        17.5  厘米
        宽度
        5  厘米
        厚度
        3.5  厘米
        高度
        6.9  英寸
        宽度
        2.0  英寸
        厚度
        1.4  英寸
        总重
        0.057  千克
        净重
        0.04  千克
        自重
        0.017  千克
        总重
        0.126  磅
        净重
        0.088  磅
        自重
        0.037  磅
        EAN
        48 95229 11412 8

      • 外箱

        用户包装数量
        36
        长度
        33.5  厘米
        宽度
        21.5  厘米
        高度
        23  厘米
        长度
        13.2  英寸
        宽度
        8.5  英寸
        高度
        9.1  英寸
        总重
        2.924  千克
        净重
        1.44  千克
        自重
        1.484  千克
        总重
        6.446  磅
        净重
        3.175  磅
        自重
        3.272  磅
        GTIN
        1 48 95229 11412 5

      • 产品尺寸

        线缆长度
        200  厘米
        线缆长度
        78.7  英寸

      • 设计和外观

        材料
        塑料包装

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