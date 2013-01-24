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USB-C 至 Lightning 线缆

DLC5204L/00
  • 1.2 米 USB-C 至 Lightning 线缆 1.2 米 USB-C 至 Lightning 线缆 1.2 米 USB-C 至 Lightning 线缆
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    USB-C 至 Lightning 线缆

    DLC5204L/00

    1.2 米 USB-C 至 Lightning 线缆

    将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电。可与现有 USB 壁挂或带有 USB-C 插孔的车载充电器配合使用。这是一款出色的备用或替换线缆！ 查看所有优势

    USB-C 至 Lightning 线缆

    1.2 米 USB-C 至 Lightning 线缆

    将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电。可与现有 USB 壁挂或带有 USB-C 插孔的车载充电器配合使用。这是一款出色的备用或替换线缆！ 查看所有优势

    1.2 米 USB-C 至 Lightning 线缆

    将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电。可与现有 USB 壁挂或带有 USB-C 插孔的车载充电器配合使用。这是一款出色的备用或替换线缆！ 查看所有优势

    USB-C 至 Lightning 线缆

    1.2 米 USB-C 至 Lightning 线缆

    将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电。可与现有 USB 壁挂或带有 USB-C 插孔的车载充电器配合使用。这是一款出色的备用或替换线缆！ 查看所有优势

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      1.2 米 USB-C 至 Lightning 线缆

      为您的 iPhone 供电

      • 同步和充电
      • 1.2 米/4 英尺

      不可或缺的备用或替换线缆

      您可以将它随身携带，把它放在桌上，或者替代丢失的线缆，这样您将始终能够在您需要时连接和充电。

      可与您现有的壁式或车载 USB 充电器配合使用

      可与任何基于 USB 的现有电源（壁式、车载或电脑）配合使用，以便在需要时便利充电。

      技术规格

      • 兼容性

        iPhone、iPad、iPod
        专为 Lightning 接口设计
        适配
        • iPad
        • iPod
        • iPhone

      • 线缆

        随附
        USB 至 Lightning
        USB 至 Lightning

      • 线缆规格

        长度
        1.2  米
        长度
        4 英尺

      • 外箱

        GTIN
        1 48 95229 11237 4
        用户包装数量
        36
        高度
        25  厘米
        长度
        37  厘米
        宽度
        22.5  厘米
        总重
        7.121  磅
        总重
        3.23  千克
        高度
        9.8  英寸
        长度
        14.6  英寸
        净重
        1.8  千克
        净重
        3.968  磅
        自重
        1.43  千克
        自重
        3.153  磅
        宽度
        8.9  英寸

      • 包装尺寸

        厚度
        3.5  厘米
        EAN
        48 95229 11237 7
        高度
        19.5  厘米
        宽度
        5  厘米
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        悬挂
        厚度
        1.4  英寸
        总重
        0.121  磅
        总重
        0.055  千克
        高度
        7.7  英寸
        净重
        0.05  千克
        净重
        0.110  磅
        自重
        0.011  磅
        自重
        0.005  千克
        宽度
        2.0  英寸

      • 内箱

        总重
        2.006  磅
        总重
        0.91  千克
        GTIN
        2 48 95229 11237 1
        高度
        11.5  厘米
        高度
        4.5  英寸
        长度
        21  厘米
        长度
        8.3  英寸
        净重
        1.323  磅
        净重
        0.6  千克
        用户包装数量
        12
        自重
        0.683  磅
        自重
        0.31  千克
        宽度
        11.5  厘米
        宽度
        4.5  英寸

      • 产品尺寸

        厚度
        2.5  厘米
        厚度
        1.0  英寸
        高度
        5.9  英寸
        高度
        15  厘米
        重量
        0.121  磅
        重量
        0.055  千克
        宽度
        3  厘米
        宽度
        1.2  英寸

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