1.2 米 USB-C 至 Lightning 线缆

将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电。可与现有 USB 壁挂或带有 USB-C 插孔的车载充电器配合使用。这是一款出色的备用或替换线缆！ 查看所有优势