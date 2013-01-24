纤巧且电量充足的移动电源
10000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦忧。具备 PD 功能的 USB-C，可大幅提升为新型设备充电的功率。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纤巧且电量充足的移动电源
10000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦忧。具备 PD 功能的 USB-C，可大幅提升为新型设备充电的功率。
纤巧且电量充足的移动电源
10000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦忧。具备 PD 功能的 USB-C，可大幅提升为新型设备充电的功率。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纤巧且电量充足的移动电源
10000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦忧。具备 PD 功能的 USB-C，可大幅提升为新型设备充电的功率。
美观的 LED 指示灯柔和闪烁，清晰地指示设备已启动。
即使您不靠近壁式或车载充电器，也可以使用便利的电池组为设备电池充电。智能电池组会先供电，这样您就可以在使用之后卸下电池组，并仍然拥有满电的设备电池。
2 个 USB 端口,同时为两个设备充电
USB-C 是全新的充电接口，现在被手机、室外相机和平板电脑等移动设备所广泛采用。PD（供电）是针对电力输送的 USB 标准，用于定义供电能力的标准（15W、27W、45W 以及高达 100W）。
内箱
外箱
包装尺寸
附件
兼容性
功率