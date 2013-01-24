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USB 移动电源

DLP1010C/00
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    USB 移动电源

    DLP1010C/00

    纤巧且电量充足的移动电源

    10000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦忧。具备 PD 功能的 USB-C，可大幅提升为新型设备充电的功率。

    USB 移动电源

    纤巧且电量充足的移动电源

    10000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦忧。具备 PD 功能的 USB-C，可大幅提升为新型设备充电的功率。

    纤巧且电量充足的移动电源

    10000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦忧。具备 PD 功能的 USB-C，可大幅提升为新型设备充电的功率。

    USB 移动电源

    纤巧且电量充足的移动电源

    10000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦忧。具备 PD 功能的 USB-C，可大幅提升为新型设备充电的功率。

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      随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用

      即使您不靠近壁式或车载充电器，也可以使用便利的电池组为设备电池充电。智能电池组会先供电，这样您就可以在使用之后卸下电池组，并仍然拥有满电的设备电池。

      2 个 USB 端口,同时为两个设备充电

      2 个 USB 端口,同时为两个设备充电

      USB-C 端口，支持供电

      USB-C 是全新的充电接口，现在被手机、室外相机和平板电脑等移动设备所广泛采用。PD（供电）是针对电力输送的 USB 标准，用于定义供电能力的标准（15W、27W、45W 以及高达 100W）。

      技术规格

      • 内箱

        用户包装数量
        6
        长度
        19  厘米
        宽度
        11  厘米
        高度
        23  厘米
        长度
        7.5  英寸
        宽度
        4.3  英寸
        高度
        9.1  英寸
        总重
        2.044  千克
        净重
        1.26  千克
        自重
        0.784  千克
        总重
        4.506  磅
        净重
        2.778  磅
        自重
        1.728  磅
        GTIN
        2 48 95229 10379 9

      • 外箱

        用户包装数量
        36
        长度
        40  厘米
        宽度
        34.5  厘米
        高度
        25.5  厘米
        长度
        15.7  英寸
        宽度
        13.6  英寸
        高度
        10.0  英寸
        总重
        13.014  千克
        净重
        7.56  千克
        自重
        5.454  千克
        总重
        28.691  磅
        净重
        16.667  磅
        自重
        12.024  磅
        GTIN
        1 48 95229 10379 2

      • 包装尺寸

        总重
        0.274  千克
        净重
        0.21  千克
        自重
        0.064  千克
        总重
        0.604  磅
        净重
        0.463  磅
        自重
        0.141  磅
        EAN
        48 95229 10379 5

      • 附件

        线缆
        充电电缆

      • 兼容性

        与以下设备兼容
        USB 充电设备

      • 功率

        输出
        37 瓦时
        USB-C 端口：PD 5 伏/3 安、9 伏/2 安、12 伏/1.5 安；QC 端口：直流 5 伏/3 安、9 伏/2 安、12 伏/1.5 安；USB 端口：直流 5 伏/2.1 安
        电源输入
        5 伏，1 安/2.1 安或 5 伏/2 A、9 伏/2 安、12 伏/1.5 安
        微型 USB：5 伏，1 安/2.1 安；USB-C：5 伏/2 安、9 伏/2 安、12 伏/1.5 安
        电池类型
        锂聚合物
        电池容量
        10000 毫安时

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