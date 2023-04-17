USB 移动电源
纤薄而强劲的移动电源
10000mAh 大容量，配备安全的锂聚合物电池。手机没电时再也无需烦恼。支持 USB-C 3A 快速充电，并配备双 USB-A 端口，可为您的最新设备充电。 查看所有优势
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纤薄而强劲的移动电源
配备便携式备用电源
- 10,000 mAh
- USB A 和 USB C 充电端口
- 锂聚合物电池
- 黑色
技术规格
-
外箱
- 长度
-
40
厘米
- 用户包装数量
-
36
- 长度
-
15.7
英寸
- 宽度
-
35
厘米
- 总重
-
11
千克
- 高度
-
22.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 13549 6
- 宽度
-
13.8
英寸
- 高度
-
8.9
英寸
- 净重
-
8.28
千克
- 总重
-
24.251
磅
- 净重
-
18.254
磅
- 自重
-
2.72
千克
- 自重
-
5.997
磅
-
内箱
- 长度
-
19
厘米
- 用户包装数量
-
6
- 长度
-
7.5
英寸
- 宽度
-
10.7
厘米
- 高度
-
20.5
厘米
- 宽度
-
4.2
英寸
- 高度
-
8.1
英寸
- 净重
-
1.38
千克
- 总重
-
1.75
千克
- 净重
-
3.042
磅
- 总重
-
3.858
磅
- 自重
-
0.37
千克
- 自重
-
0.816
磅
- GTIN
-
2 48 95229 13549 3
-
兼容性
- 与以下设备兼容
-
USB 充电设备
-
功率
- 电池容量
-
10000mAh 37Wh
- 电池类型
-
锂聚合物
- 电源输入
-
USB 5V/2A
- 输出
-
USB C 5V/3A USB1 和 2：5V/2.1 A
-
包装尺寸
- 高度
-
19.5
厘米
- 货架摆放类型
-
两者
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
3
厘米
- 高度
-
7.7
英寸
- 随附产品数量
-
1
- EAN
-
48 95229 13549 9
- 宽度
-
3.7
英寸
- 总重
-
0.28
千克
- 厚度
-
1.2
英寸
- 净重
-
0.23
千克
- 总重
-
0.617
磅
- 净重
-
0.507
磅
- 自重
-
0.05
千克
- 自重
-
0.11
磅
-
产品尺寸
- 高度
-
14.67
厘米
- 宽度
-
6.9
厘米
- 厚度
-
1.58
厘米
- 宽度
-
2.7
英寸
- 高度
-
5.8
英寸
- 厚度
-
0.6
英寸
- 重量
-
0.225
千克
- 重量
-
0.496
磅
-
附件
- 线缆
-
USB-C 充电电缆
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