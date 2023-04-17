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    USB 移动电源

    DLP1810CB/00

    纤薄而强劲的移动电源

    10000mAh 大容量，配备安全的锂聚合物电池。手机没电时再也无需烦恼。支持 USB-C 3A 快速充电，并配备双 USB-A 端口，可为您的最新设备充电。

    查看所有优势

    USB 移动电源

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    纤薄而强劲的移动电源

    配备便携式备用电源

    • 10,000 mAh
    • USB A 和 USB C 充电端口
    • 锂聚合物电池
    • 黑色

    技术规格

    • 外箱

      长度
      40  厘米
      用户包装数量
      36
      长度
      15.7  英寸
      宽度
      35  厘米
      总重
      11  千克
      高度
      22.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 13549 6
      宽度
      13.8  英寸
      高度
      8.9  英寸
      净重
      8.28  千克
      总重
      24.251  磅
      净重
      18.254  磅
      自重
      2.72  千克
      自重
      5.997  磅

    • 内箱

      长度
      19  厘米
      用户包装数量
      6
      长度
      7.5  英寸
      宽度
      10.7  厘米
      高度
      20.5  厘米
      宽度
      4.2  英寸
      高度
      8.1  英寸
      净重
      1.38  千克
      总重
      1.75  千克
      净重
      3.042  磅
      总重
      3.858  磅
      自重
      0.37  千克
      自重
      0.816  磅
      GTIN
      2 48 95229 13549 3

    • 兼容性

      与以下设备兼容
      USB 充电设备

    • 功率

      电池容量
      10000mAh 37Wh
      电池类型
      锂聚合物
      电源输入
      USB 5V/2A
      输出
      USB C 5V/3A USB1 和 2：5V/2.1 A

    • 包装尺寸

      高度
      19.5  厘米
      货架摆放类型
      两者
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      3  厘米
      高度
      7.7  英寸
      随附产品数量
      1
      EAN
      48 95229 13549 9
      宽度
      3.7  英寸
      总重
      0.28  千克
      厚度
      1.2  英寸
      净重
      0.23  千克
      总重
      0.617  磅
      净重
      0.507  磅
      自重
      0.05  千克
      自重
      0.11  磅

    • 产品尺寸

      高度
      14.67  厘米
      宽度
      6.9  厘米
      厚度
      1.58  厘米
      宽度
      2.7  英寸
      高度
      5.8  英寸
      厚度
      0.6  英寸
      重量
      0.225  千克
      重量
      0.496  磅

    • 附件

      线缆
      USB-C 充电电缆

    Badge-D2C

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