带蓝牙连接的车载充电器
通过蓝牙连接您的手机。通过无线传输 (FM87.5~108MHZ) 至车载立体声音响聆听音乐。设备还可以读取 USB 和 TF 卡音乐文件。。2 个 USB-A 可为您的移动设备快速充电。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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FM 传输器
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