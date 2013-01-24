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车载充电器

DLP3531NG/93
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    车载充电器

    DLP3531NG/93

    带蓝牙连接的车载充电器

    通过蓝牙连接您的手机。通过无线传输 (FM87.5~108MHZ) 至车载立体声音响聆听音乐。设备还可以读取 USB 和 TF 卡音乐文件。。2 个 USB-A 可为您的移动设备快速充电。 查看所有优势

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      • 2 个 USB 充电端口
      • 蓝牙连接
      • FM 传输
      • 快速充电

      2 个 USB 端口,同时为两个设备充电

      2 个 USB 端口,同时为两个设备充电

      技术规格

      • FM 传输器

        默认预设频率
        88.1、94.9、100.9、107.9  MHz

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        EAN
        69 51613 94510 0

      • 外箱

        用户包装数量
        40
        GTIN
        1 69 51613 94510 7

      • 内箱

        用户包装数量
        1
        GTIN
        2 69 51613 94510 4

      • 产品尺寸

        高度
        3.6  厘米
        宽度
        3.6  厘米
        厚度
        9.3  厘米

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