USB 移动电源
充沛的电量储备
20,000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦忧。使用最大 20W 的 PD 3.0 USB-C 端口或最大 18W 输出的 QC 3.0 USB-A 端口，为设备快速充电。 查看所有优势
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充沛的电量储备
便携式备用电源组
- 20,000 毫安时
- 3 个 USB 充电端口
- QC 3.0 和 PD 3.0
- PPS
3 个 USB 端口，可同时为三台设备充电
3 个 USB 端口，可同时为三台设备充电
USB-C PD 20W 充电端口
配备 USB-C (Power Delivery) PD 20W 快速充电端口。
带 QC 快速充电功能的 USB-A
快速充电 (QC) 技术通过增加电压和电流来加快充电速度。它使用快速充电协议来优化兼容设备的充电速度，从而缩短充电时间
30 分钟内充电 50%
快充 - 在 30 分钟内将手机从电量耗尽充至 50%。
使用 USB-C 可编程电源 (PPS) 充电
PPS（可编程电源）是 USB-C 设备快速充电技术的标准。该技术根据设备的充电状态实时调整电压和电流，为其提供最大功率。这是一种安全地缩短充电时间的智能方式。
智能过热保护、过压保护和过流保护
智能过热保护、过压保护和过流保护
随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用
即使您不靠近壁式或车载充电器，也可以使用便利的电池组为设备电池充电。智能电池组会先供电，这样您就可以在使用之后卸下电池组，并仍然拥有满电的设备电池。
LED 电源指示灯
美观的 LED 指示灯柔和闪烁，清晰地指示设备已启动。
技术规格
-
设计和外观
- 材料
-
PC + ABS
-
外箱
- 长度
-
34
厘米
- 用户包装数量
-
18
- 长度
-
13.4
英寸
- 宽度
-
24
厘米
- 高度
-
22.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 13553 3
- 宽度
-
9.4
英寸
- 高度
-
8.9
英寸
-
内箱
- 长度
-
22
厘米
- 用户包装数量
-
6
- 长度
-
8.7
英寸
- 宽度
-
10.7
厘米
- 高度
-
20.5
厘米
- 宽度
-
4.2
英寸
- 高度
-
8.1
英寸
- GTIN
-
2 48 95229 13553 0
-
兼容性
- 与以下设备兼容
-
USB 充电设备
-
功率
- 电池容量
-
20,000 毫安时 74 瓦时
- 电源输入
-
Type-C 5V/3A，Micro USB 5V/2A
- 输出
-
USB-C：最大 20W USB-A：最大 18W
-
包装尺寸
- 高度
-
17
厘米
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
3.5
厘米
- 高度
-
6.7
英寸
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 13553 6
- 宽度
-
3.7
英寸
- 厚度
-
1.4
英寸
-
产品尺寸
- 高度
-
13.6
厘米
- 宽度
-
6.8
厘米
- 厚度
-
2.75
厘米
- 宽度
-
2.7
英寸
- 高度
-
5.4
英寸
- 厚度
-
1.1
英寸
- 重量
-
0.355
千克
- 重量
-
0.783
磅
-
附件
- 线缆
-
USB-C 充电线缆
- 用户手册
-
用户手册
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