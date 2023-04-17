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    USB 移动电源

    DLP7721C/00

    充沛的电量储备

    20,000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦忧。使用最大 20W 的 PD 3.0 USB-C 端口或最大 18W 输出的 QC 3.0 USB-A 端口，为设备快速充电。

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    USB 移动电源

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    充沛的电量储备

    便携式备用电源组

    • 20,000 毫安时
    • 3 个 USB 充电端口
    • QC 3.0 和 PD 3.0
    • PPS

    3 个 USB 端口，可同时为三台设备充电

    3 个 USB 端口，可同时为三台设备充电

    USB-C PD 20W 充电端口

    配备 USB-C (Power Delivery) PD 20W 快速充电端口。

    带 QC 快速充电功能的 USB-A

    快速充电 (QC) 技术通过增加电压和电流来加快充电速度。它使用快速充电协议来优化兼容设备的充电速度，从而缩短充电时间

    30 分钟内充电 50%

    快充 - 在 30 分钟内将手机从电量耗尽充至 50%。

    使用 USB-C 可编程电源 (PPS) 充电

    PPS（可编程电源）是 USB-C 设备快速充电技术的标准。该技术根据设备的充电状态实时调整电压和电流，为其提供最大功率。这是一种安全地缩短充电时间的智能方式。

    智能过热保护、过压保护和过流保护

    智能过热保护、过压保护和过流保护

    随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用

    即使您不靠近壁式或车载充电器，也可以使用便利的电池组为设备电池充电。智能电池组会先供电，这样您就可以在使用之后卸下电池组，并仍然拥有满电的设备电池。

    LED 电源指示灯

    美观的 LED 指示灯柔和闪烁，清晰地指示设备已启动。

    技术规格

    • 设计和外观

      材料
      PC + ABS

    • 外箱

      长度
      34  厘米
      用户包装数量
      18
      长度
      13.4  英寸
      宽度
      24  厘米
      高度
      22.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 13553 3
      宽度
      9.4  英寸
      高度
      8.9  英寸

    • 内箱

      长度
      22  厘米
      用户包装数量
      6
      长度
      8.7  英寸
      宽度
      10.7  厘米
      高度
      20.5  厘米
      宽度
      4.2  英寸
      高度
      8.1  英寸
      GTIN
      2 48 95229 13553 0

    • 兼容性

      与以下设备兼容
      USB 充电设备

    • 功率

      电池容量
      20,000 毫安时 74 瓦时
      电源输入
      Type-C 5V/3A，Micro USB 5V/2A
      输出
      USB-C：最大 20W USB-A：最大 18W

    • 包装尺寸

      高度
      17  厘米
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      3.5  厘米
      高度
      6.7  英寸
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 13553 6
      宽度
      3.7  英寸
      厚度
      1.4  英寸

    • 产品尺寸

      高度
      13.6  厘米
      宽度
      6.8  厘米
      厚度
      2.75  厘米
      宽度
      2.7  英寸
      高度
      5.4  英寸
      厚度
      1.1  英寸
      重量
      0.355  千克
      重量
      0.783  磅

    • 附件

      线缆
      USB-C 充电线缆
      用户手册
      用户手册

    Badge-D2C

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