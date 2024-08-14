3000 系列 蒸汽电熨斗
超级蒸汽可处理每一处的褶皱
我们的蒸汽电熨斗 3000 系列具有强劲蒸汽束喷射，可轻松熨烫衣物，解决褶皱难题。陶瓷底板可确保顺畅滑动，而 300 毫升的水箱容量足以完成较小的熨烫工作量，无需加水。 查看所有优势
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超级蒸汽可处理每一处的褶皱
高达 180 克的蒸汽束喷射
- 2400 瓦功率
- 40 克/分钟持续蒸汽
- 180 克蒸汽束喷射
- 陶瓷
持久蒸汽高达 40 克/分钟，确保性能稳定
强劲恒定的蒸汽输出，快速去除褶皱。
滑动顺畅的陶瓷底板
我们耐用的陶瓷底板可在所有可熨烫衣物上顺畅滑动。不会黏住衣物，且防刮花，易于保持清洁。
自动关闭
如果让熨斗保持不动，则熨斗会自动关闭。将其竖放时，它会在 8 分钟后自动关闭。无运动平放 30 秒后，它也会关闭。
防滴漏系统可防止水滴漏到您的衣物上
我们的防滴漏系统可防止泄漏，避免因漏水而留下水渍。这样一来，您就可以在任何温度下放心熨烫。
垂直蒸汽，方便熨烫悬挂织物
垂直蒸汽功能方便您直接在衣架上熨烫衣物，并可去除窗帘等悬挂织物的皱褶。无需使用熨衣板。
底板前端三效准确尖形设计，轻松触及难熨之处
尖端采用 3 种准确设计：包括尖头、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。我们的底板前端三效准确尖形设计可帮助您处理纽扣和褶皱等较难熨烫的位置。
内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能
此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。
水箱容量大至 300 毫升，一次可熨烫更多衣物
300 毫升大容量水箱，减少重复注水次数。您可以一次熨烫多件衣物。
蒸汽束喷射高达 180 克，可提供额外动力
强劲蒸汽束喷射可提供额外动力，深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。
技术规格
-
除水垢系统
- 内置除垢滑片
-
是
- 除垢和清洁
-
是
-
性能强大
- 蒸汽束喷射
-
高达 180 克
- 持续蒸汽
-
40 克/分钟
- 直接使用
-
35 秒
- 功率
-
2400 瓦
-
易于使用
- 水箱容量
-
300
ml
- 防滴漏功能
-
是
- 适合自来水
-
是
- 电源线长度
-
1.9
m
- 自动关熄功能
-
是
- 底板
-
陶瓷
- 垂直蒸汽
-
是
- 电压
-
220-240 伏
- 喷水
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
绿色效能
- 节能模式
-
是
- 产品包装
-
100% 可回收
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
尺寸和重量
- 挂烫机重量
-
1.2
kg
- 包装尺寸 (WxHxL)
-
32x13x16.2
cm
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
12.1x14.3x29
cm
- 包装总重量
-
1.5
kg
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