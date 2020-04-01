6000 series 飞利浦蒸汽电熨斗
减少重复注水，熨烫时间更持久
飞利浦 6000 系列蒸汽电熨斗是飞利浦产品中大容量水箱系列之一。长时间熨烫而无需为水箱注水！强劲蒸汽输出可轻松去除顽固皱褶。 查看所有优势
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减少重复注水，熨烫时间更持久
熨斗配有大容量水箱
- 2000 瓦
- 高达40 克/分钟蒸汽输出；200 克蒸汽束喷射
- 550 毫升大容量水箱
- 陶瓷底板
陶瓷底板，可在衣物上自如滑动
陶瓷底板，防刮擦的同时在衣物上自如滑动。
高达 40 克/分钟* 的持续蒸汽输出量
飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟* 的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
550 毫升加大容量水箱，可减少重复注水
减少重复注水，熨烫更舒适。550 毫升加大容量水箱，长时间熨烫而无需为水箱注水。
蒸汽束喷射可达 200 克*，可去除顽固皱褶
蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。
自动除垢功能帮助防止水垢聚积
利用除垢功能，您只需用水冲洗飞利浦熨斗水箱即可清除其中的水垢颗粒，延长熨斗的使用寿命。
技术规格
-
计算管理
- 除水垢溶液
-
自动清洁
-
技术规格
- 挂烫机重量
-
1.3
kg
- 包装尺寸
-
31.5 x 17 x 14
cm
- 产品尺寸
-
29.7 x 14.6 x 12.2
cm
-
易于使用
- 加热时间
-
0.40
minute(s)
- 水箱容量
-
550
ml
- 防滴漏功能
-
是
- 灵活线缆（旋转式）
-
360 度灵活线缆
- 电源线长度
-
2
m
-
快速强效除皱
- 底板
-
陶瓷
- 喷水功能
-
是
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 可调蒸汽量设置
-
是
-
快速去皱
- 功率
-
2400
W
- 持续蒸汽
-
40 克/分钟*
- 电压
-
220-240
V
- 可调蒸汽量
-
是
- 蒸汽束喷射
-
200 克*
- 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220V，采用最大蒸汽量
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