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  • 减少重复注水，熨烫时间更持久 减少重复注水，熨烫时间更持久 减少重复注水，熨烫时间更持久

    6000 series 飞利浦蒸汽电熨斗

    DST6001/28

    减少重复注水，熨烫时间更持久

    飞利浦 6000 系列蒸汽电熨斗是飞利浦产品中大容量水箱系列之一。长时间熨烫而无需为水箱注水！强劲蒸汽输出可轻松去除顽固皱褶。

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    6000 series 飞利浦蒸汽电熨斗

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    减少重复注水，熨烫时间更持久

    熨斗配有大容量水箱

    • 2000 瓦
    • 高达40 克/分钟蒸汽输出；200 克蒸汽束喷射
    • 550 毫升大容量水箱
    • 陶瓷底板
    陶瓷底板，可在衣物上自如滑动

    陶瓷底板，可在衣物上自如滑动

    陶瓷底板，防刮擦的同时在衣物上自如滑动。

    高达 40 克/分钟* 的持续蒸汽输出量

    高达 40 克/分钟* 的持续蒸汽输出量

    飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟* 的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。

    550 毫升加大容量水箱，可减少重复注水

    550 毫升加大容量水箱，可减少重复注水

    减少重复注水，熨烫更舒适。550 毫升加大容量水箱，长时间熨烫而无需为水箱注水。

    蒸汽束喷射可达 200 克*，可去除顽固皱褶

    蒸汽束喷射可达 200 克*，可去除顽固皱褶

    蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。

    自动除垢功能帮助防止水垢聚积

    自动除垢功能帮助防止水垢聚积

    利用除垢功能，您只需用水冲洗飞利浦熨斗水箱即可清除其中的水垢颗粒，延长熨斗的使用寿命。

    技术规格

    • 计算管理

      除水垢溶液
      自动清洁

    • 技术规格

      挂烫机重量
      1.3  kg
      包装尺寸
      31.5 x 17 x 14  cm
      产品尺寸
      29.7 x 14.6 x 12.2  cm

    • 易于使用

      加热时间
      0.40  minute(s)
      水箱容量
      550  ml
      防滴漏功能
      灵活线缆（旋转式）
      360 度灵活线缆
      电源线长度
      2  m

    • 快速强效除皱

      底板
      陶瓷
      喷水功能
      垂直蒸汽熨烫
      可调蒸汽量设置

    • 快速去皱

      功率
      2400  W
      持续蒸汽
      40 克/分钟*
      电压
      220-240  V
      可调蒸汽量
      蒸汽束喷射
      200 克*

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