包装盒中的其他物品
- 复合视频电缆 (Y)
- 交流电源线
凭借完备的文件传输能力，您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐，享受更多便利和乐趣。
数字 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集合带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。
HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟/数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。
wOOx 技术是一个革命性的扬声器概念，它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作，主驱动器与高频单元之音精确调谐，确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果，产生异常深沉的动态低音。
通过全新的 Lightning 接口，在为 iPod/iPhone/iPad 充电的同时享受您最爱的音乐。只需将其直接插接在扬声器上即可以卓越的音质播放您精选的旋律。它也可以在播放的同时为设备快速充电，因此您无需担心电池电量耗尽。
电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。
Hi-Fi 球顶高音扬声器再现清澈的高频和中频音效，极大地提高了扬声器的总体清晰度。通过和谐的不失真和本色宽频音效混合，球顶高音扬声器可提供细腻的语音清晰度、器乐声效纯净度及天然的音色，在与低音扬声器配对时，能够很好地平衡总体音效。
声音
扬声器
视频播放
音频播放
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调谐器/接收/发送
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