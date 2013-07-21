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DVD 微型音乐系统

DTD3190/98
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    DVD 微型音乐系统

    DTD3190/98

    陶醉在动人的音乐和电影之中

    使用本款飞利浦 DVD 微型音乐系统丰富您的音乐和电影体验，还可以通过蓝牙无线传输音乐，通过 wOOx 技术带来细致、震憾的低音效果，为您放飞音乐。 查看所有优势

    DVD 微型音乐系统

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      wOOx™ 扬声器技术带来深沉浑厚的低音

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      wOOx 技术是一个革命性的扬声器概念，它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作，主驱动器与高频单元之音精确调谐，确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果，产生异常深沉的动态低音。

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      Hi-Fi 球顶高音扬声器再现清澈的高频和中频音效，极大地提高了扬声器的总体清晰度。通过和谐的不失真和本色宽频音效混合，球顶高音扬声器可提供细腻的语音清晰度、器乐声效纯净度及天然的音色，在与低音扬声器配对时，能够很好地平衡总体音效。

      技术规格

      • 声音

        音效增强
        数码音效控制
        声音系统
        杜比数字
        最大输出功率 (RMS)
        150 瓦

      • 扬声器

        扬声器驱动
        带 4 英寸低音扬声器的球顶高音扬声器
        扬声器类型
        球顶高音扬声器
        主音箱
        • 双路
        • wOOx 低音辐射体

      • 视频播放

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        DVD 区域码。
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        图像压缩格式
        JPEG
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        • 交流电源线
        用户手册
        多语言
        遥控器

      • 尺寸

        总重
        9.4  千克
        主装置深度
        237  毫米
        主装置高度
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        主装置宽度
        230  毫米
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        230  毫米
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        包装高度
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        包装宽度
        514  毫米
        净重
        8  千克

      • 功率

        电源
        • 110-240V
        • 50/60 Hz

      • iPad 兼容性

        兼容
        • iPad mini
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      • iPhone 兼容性

        兼容
        iPhone 5

      • iPod 兼容性

        兼容
        • iPod nano 第 7 代
        • iPod touch 第 5 代

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 复合视频电缆 (Y)
      • 交流电源线

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