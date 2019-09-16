2200 系列 全自动浓缩咖啡机
用新鲜咖啡豆制作 3 种美味的咖啡，操作简单
只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡和卡布奇诺。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可快速清洗干净 查看所有优势
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用新鲜咖啡豆制作 3 种美味的咖啡，操作简单
LatteGo，快速清洁的牛奶系统
- 3 种饮品
- LatteGo
- 银色和黑色
- 触控显示屏
指尖操控，轻松畅享 3 种咖啡
尽享您挚爱的咖啡，专为特殊时刻制作。无论您是想喝浓缩咖啡、咖啡还是带奶泡的食谱，您的全自动浓缩咖啡机可轻松、快速地提供完美的杯中品质！
利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢
在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。
冲煮套件可完全拆卸，清洁更轻松
冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。
得益于高速 LatteGo 系统，可制作丝般柔滑的奶泡
用丝滑奶泡加满咖啡。LatteGo 采用旋风打泡技术，以 394 米/秒的速度释放强力微小气泡流，形成丰富、绵密的奶泡。
LatteGo 较容易清洁：两部件，无管道
我们的两部件牛奶系统没有管道或隐藏式部件，15 秒内即可在水龙头下清洗干净* 或用洗碗机清洗。
品牌传承陶瓷平盘研磨器，还原本味、细腻耐久
飞利浦使用陶瓷平盘研磨器，实现低温研磨以保留咖啡本真风味。与此同时，陶瓷研磨器磨粉细腻均匀、经久耐用，给予您稳定持久的优质研磨体验。
通过 My Coffee Choice 调整醇香浓度和份量
通过 My Coffee Choice 菜单调整饮品的浓度和份量。三种不同的设置可供您根据喜好轻松选择。
通过直观触控显示屏轻松选择您的咖啡
只需一键即可轻松畅享用新鲜咖啡豆制作的咖啡，风味和香味令人无法抗拒。直观触控显示屏让您可以轻松选择喜欢的咖啡。
AromaExtra智能萃取系统，缔造醇正香气与黄金油脂，实现金杯萃取
Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98°C 之间，可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，因此您可以畅享美味的咖啡。
可通过 12 档研磨调节轻松适配个人口味偏好
我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗粉的任何状态。
部件支持洗碗机清洗，省时又省心
为方便您使用，您可以将牛奶系统、滴水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。
技术规格
-
原产地
- 设计地
-
意大利
- 产地
-
罗马尼亚
-
自定义
- 醇香浓度设置
-
3
- 研磨设置
-
12
- 咖啡和牛奶醇度
-
可调节
- 预烹煮浓度控制
-
是
- 温度设置
-
3
-
多种口味
- 饮品
-
- 咖啡粉选项
-
是
- 双杯
-
是
- 牛奶双杯
-
否
-
其它功能
- 可拆卸冲煮套件
-
是
- 引导式除垢
-
是
- AquaClean
-
是
-
附件
- 随附
-
-
量勺
-
水硬度测试条
-
AquaClean 滤网
-
油脂管
-
LatteGo 存储盖
-
技术规格
- 电压
-
230
V
- 电线长度
-
100
cm
- 频率
-
50
Hz
- 储奶容器容量
-
0.26
l
- 废弃物容器容量
-
12
servings
- 水箱容量
-
1.8
l
- 咖啡豆容量
-
275
g
- 产品重量
-
8
kg
- 废弃物容器
-
正面操作
- 水箱
-
正面操作
- 滤网兼容性
-
AquaClean
- 颜色和表面
-
- 产品尺寸
-
246x371x433
mm
-
普通参数
- 牛奶溶液
-
LatteGo
- 可调节出水口高度
-
85-145
mm
- 易于清洁和维护
-
兼容 AquaClean 滤网
- 可用洗碗机清洗的部件
-
- 用户界面
-
触控显示屏
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- ECO 环保节能设置
-
是
- 能源标签
-
A 级
- 冲煮功耗
-
1500
W
- 可回收包装材料
-
>95
%
- 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。飞利浦内部实验室结果表明，实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
- 基于2017年在德国对领先的一键式（咖啡+牛奶）全自动意式浓缩咖啡机进行的消费者测试
- 基于70-82°C
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