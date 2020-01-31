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  • 用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作从未如此简单 用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作从未如此简单 用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作从未如此简单

    Series 3200 全自动浓缩咖啡机

    EP3146/62

    用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作从未如此简单

    只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可在 15 秒内清洗干净**

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    Series 3200 全自动浓缩咖啡机

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    LatteGo，清洁速度比以往更快的牛奶系统**

    • 兔年限定款
    • LatteGo
    • 限量发售
    • 触控显示屏
    触控即享 5 种咖啡饮品，其中包含卡布奇诺

    触控即享 5 种咖啡饮品，其中包含卡布奇诺

    尽享您挚爱的咖啡，专为特殊时刻制作。无论您是想喝浓缩咖啡、美式还是奶咖，您的全自动意式咖啡机可轻松、快速地提供优质的咖啡！

    通过直观触控显示屏轻松选择您的咖啡

    通过直观触控显示屏轻松选择您的咖啡

    只需一键即可轻松畅享用新鲜咖啡豆制作的咖啡，风味和香味令人无法抗拒。直观触控显示屏让您可以轻松选择喜欢的咖啡。

    通过 My Coffee Choice 调整醇香浓度和份量

    通过 My Coffee Choice 调整醇香浓度和份量

    通过 My Coffee Choice 菜单调整饮品的浓度和份量。三种不同的设置可供您根据喜好轻松选择。

    可通过 12 档研磨调节轻松适配个人口味偏好

    可通过 12 档研磨调节轻松适配个人口味偏好

    我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗粉的任何状态。

    The perfect temperature, aroma and crema cup after cup**

    The perfect temperature, aroma and crema cup after cup**

    Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90°C 至 98°C 之间，智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，让您可以畅享美味的咖啡。

    品牌传承陶瓷平盘研磨器，还原本味、细腻耐久

    品牌传承陶瓷平盘研磨器，还原本味、细腻耐久

    飞利浦使用陶瓷平盘研磨器，实现低温研磨以保留咖啡本真风味。与此同时，陶瓷研磨器磨粉细腻均匀、经久耐用，给予您稳定持久的优质研磨体验。

    LatteGo 较容易清洁：两部件，无管子

    LatteGo 较容易清洁：两部件，无管子

    我们的两部件牛奶系统没有管子或隐藏式部件，15 秒内即可在水龙头下或洗碗机内完成清洗*。

    利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢

    利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢

    在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。

    冲煮套件可完全拆卸，清洁更轻松

    冲煮套件可完全拆卸，清洁更轻松

    冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。

    部件支持洗碗机清洗，省时又省心

    部件支持洗碗机清洗，省时又省心

    为方便您使用，您可以将牛奶系统、滴水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。

    得益于高速 LatteGo 系统，可制作丝般柔滑的奶泡

    得益于高速 LatteGo 系统，可制作丝般柔滑的奶泡

    用丝滑奶泡加满咖啡。LatteGo 采用旋风打泡技术，以 394 米/秒的速度释放强力微小气泡流，形成丰富、绵密的奶泡。

    技术规格

    • 原产地

      设计地
      意大利
      产地
      中国

    • 自定义

      醇香浓度设置
      3
      研磨设置
      12
      咖啡和牛奶醇度
      可调节
      预烹煮浓度控制
      温度设置
      3

    • 多种口味

      饮品
      • 浓缩咖啡
      • 热水
      • 卡布奇诺
      • 美式咖啡
      • 拿铁咖啡
      • 意式长浓缩咖啡
      咖啡粉选项
      双杯
      牛奶双杯

    • 其它功能

      可拆卸冲煮套件
      引导式除垢
      AquaClean

    • 附件

      随附
      • AquaClean 滤网
      • 油脂管
      • 量勺
      • 水硬度测试条
      • LatteGo 存储盖

    • 技术规格

      电压
      220  V
      电线长度
      100  cm
      频率
      50  Hz
      储奶容器容量
      0.26  l
      废弃物容器容量
      12  servings
      水箱容量
      1.8  l
      咖啡豆容量
      275  g
      产品重量
      8  kg
      废弃物容器
      正面操作
      水箱
      正面操作
      滤网兼容性
      AquaClean
      颜色和表面
      • 羊毛灰
      • 缎铜色
      产品尺寸
      246x371x433  mm

    • 普通参数

      牛奶溶液
      LatteGo
      可调节出水口高度
      85-145  mm
      易于清洁和维护
      兼容 AquaClean 滤网
      可用洗碗机清洗的部件
      • 接水盘
      • LatteGo
      用户界面
      触控显示屏

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      ECO 环保节能设置
      能源标签
      A 级
      冲煮功耗
      1400  W
      可回收包装材料
      >95  %

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    • 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。飞利浦内部实验室结果表明，实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
    • *基于 70-82 °C。
    • **基于咖啡机提示的 8 次滤网更换。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。

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