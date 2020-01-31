3200 系列 全自动意式咖啡机
用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作从未如此简单
只需一键操作，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，操作和装置简单，且可在 15 秒内清洗干净* 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作从未如此简单
LatteGo，清洁速度比以往更快的牛奶系统*
- 暮雪白
- LatteGo
- 星光白、冰川灰
- 触控显示屏
触控即享 5 种咖啡饮品，其中包含卡布奇诺
尽享您挚爱的咖啡，专为特殊时刻制作。无论您是想喝浓缩咖啡、美式还是奶咖，您的全自动意式咖啡机可轻松、快速地提供优质的咖啡！
得益于高速 LatteGo 系统，可制作丝般柔滑的奶泡
用丝滑奶泡加满咖啡。LatteGo 采用旋风打泡技术，以 394 米/秒的速度释放强力微小气泡流，形成丰富、绵密的奶泡。
通过直观触控显示屏轻松选择您的咖啡
只需一键即可轻松畅享用新鲜咖啡豆制作的咖啡，风味和香味令人无法抗拒。直观触控显示屏让您可以轻松选择喜欢的咖啡。
通过 My Coffee Choice 调整醇香浓度和份量
通过 My Coffee Choice 菜单调整饮品的浓度和份量。三种不同的设置可供您根据喜好轻松选择。
可通过 12 档研磨调节轻松适配个人口味偏好
我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗粉的任何状态。
AromaExtra智能萃取系统，缔造醇正香气与黄金油脂，实现金杯萃取
Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98°C 之间，可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，因此您可以畅享美味的咖啡。
品牌传承陶瓷平盘研磨器，还原本味、细腻耐久
飞利浦使用陶瓷平盘研磨器，实现低温研磨以保留咖啡本真风味。与此同时，陶瓷研磨器磨粉细腻均匀、经久耐用，给予您稳定持久的优质研磨体验。
LatteGo 较容易清洁：两部件，无管道
我们的两部件牛奶系统没有管道或隐藏式部件，15 秒内即可在水龙头下清洗干净* 或用洗碗机清洗。
利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢
在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。
冲煮套件可完全拆卸，清洁更轻松
冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。
部件支持洗碗机清洗，省时又省心
为方便您使用，您可以将牛奶系统、滴水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
- 设计地
-
意大利
-
兼容性
- 相关配件 1
-
AquaClean 滤水器*
- 相关配件 2
-
润滑脂管*
- 相关配件 3
-
量匙*
- 相关附件 4
-
水硬度测试条*
-
自定义
- 醇香浓度设置
-
3
- 研磨设置
-
12
- 咖啡和牛奶醇度
-
可调节
- 预烹煮浓度控制
-
是
- 温度设置
-
3
-
多种口味
- 饮品
-
-
浓缩咖啡
-
热水
-
卡布奇诺
-
美式咖啡
-
拿铁咖啡
-
意式长浓缩咖啡
- 咖啡粉选项
-
是
- 双杯
-
是
- 牛奶双杯
-
否
-
其它功能
- 可拆卸冲煮套件
-
是
- 引导式除垢
-
是
- AquaClean
-
是
-
附件
- 随附
-
LatteGo 存储盖
-
技术规格
- 电压
-
220
V
- 电线长度
-
100
cm
- 频率
-
50
Hz
- 储奶容器容量
-
0.25
l
- 水箱容量
-
1.8
l
- 废弃物容器容量
-
12
servings
- 产品重量
-
8
kg
- 咖啡豆容量
-
275
g
- 废弃物容器
-
正面操作
- 水箱
-
正面操作
- 滤网兼容性
-
AquaClean
- 泵压
-
15
bar
- 颜色和表面
-
- 产品尺寸
-
246x371x433
mm
-
普通参数
- 可调节出水口高度
-
85-145
mm
- 牛奶溶液
-
LatteGo
- 可用洗碗机清洗的部件
-
- 易于清洁和维护
-
兼容 AquaClean 滤网
- 用户界面
-
触控显示屏
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- ECO 环保节能设置
-
是
- 能源标签
-
A 级
- 冲煮功耗
-
1400
W
- 可回收包装材料
-
>95
%
- 基于在德国进行的用户测试，与领先的一键式（咖啡 + 牛奶）全自动浓缩咖啡机进行比较（2018 年）。
- *基于 70-82 °C。
- **基于咖啡机提示的 8 次滤网更换。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
- *不包含在包装内容中
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