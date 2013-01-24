用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作从未如此简单
只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可在 15 秒内清洗干净* 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作从未如此简单
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尽享您挚爱的咖啡，专为特殊时刻制作。无论您是想喝浓缩咖啡、咖啡还是带奶泡的食谱，您的全自动浓缩咖啡机可轻松、快速地提供完美的杯中品质！
在咖啡上面盖一层丝般柔滑的奶泡。LatteGo 在圆形起泡室内高速混合牛奶和空气，然后在适当的温度下，将无飞溅柔滑奶泡层加入您的杯中。
我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗研磨的任何状态。
Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98°C 之间，可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，因此您可以畅享美味的咖啡。
我们的研磨器采用 100% 纯陶瓷：极硬且精确，因此，您可以尽享至少 20,000 杯新鲜的浓香咖啡。
我们的两部件牛奶系统没有管子或隐藏式部件，15 秒内即可在水龙头下清洗干净* 或用洗碗机清洗。
在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。
冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。
为方便您使用，您可以将牛奶系统、水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。
只需一键即可轻松畅享用新鲜咖啡豆制作的咖啡，风味和香味令人无法抗拒。直观触控显示屏让您可以轻松选择喜欢的咖啡。
通过 My Coffee Choice 菜单调整饮品的浓度和份量。三种不同的设置可供您根据喜好轻松选择。
原产地
普通参数
技术规格
自定义
多种口味
其它功能
附件
服务
可持续发展