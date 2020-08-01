用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作简单

只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可快速清洗干净