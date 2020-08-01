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  • 用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作简单 用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作简单 用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作简单

    3200 系列 全自动浓缩咖啡机

    EP3146/92

    用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作简单

    只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可快速清洗干净

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    3200 系列 全自动浓缩咖啡机

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    用新鲜咖啡豆制作 5 种美味的咖啡，操作简单

    LatteGo，快速清洁的牛奶系统

    • 5 种饮品
    • LatteGo
    • 银色
    • 触控显示屏
    触控即享 5 种咖啡饮品，其中包含卡布奇诺

    触控即享 5 种咖啡饮品，其中包含卡布奇诺

    尽享您挚爱的咖啡，专为特殊时刻制作。无论您是想喝浓缩咖啡、美式还是奶咖，您的全自动意式咖啡机可轻松、快速地提供优质的咖啡！

    得益于高速 LatteGo 系统，可制作丝般柔滑的奶泡

    得益于高速 LatteGo 系统，可制作丝般柔滑的奶泡

    用丝滑奶泡加满咖啡。LatteGo 采用旋风打泡技术，以 394 米/秒的速度释放强力微小气泡流，形成丰富、绵密的奶泡。

    通过直观触控显示屏轻松选择您的咖啡

    通过直观触控显示屏轻松选择您的咖啡

    只需一键即可轻松畅享用新鲜咖啡豆制作的咖啡，风味和香味令人无法抗拒。直观触控显示屏让您可以轻松选择喜欢的咖啡。

    通过 My Coffee Choice 调整醇香浓度和份量

    通过 My Coffee Choice 调整醇香浓度和份量

    通过 My Coffee Choice 菜单调整饮品的浓度和份量。三种不同的设置可供您根据喜好轻松选择。

    可通过 12 档研磨调节轻松适配个人口味偏好

    可通过 12 档研磨调节轻松适配个人口味偏好

    我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗粉的任何状态。

    AromaExtra智能萃取系统，缔造醇正香气与黄金油脂，实现金杯萃取

    AromaExtra智能萃取系统，缔造醇正香气与黄金油脂，实现金杯萃取

    Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98°C 之间，可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，因此您可以畅享美味的咖啡。

    品牌传承陶瓷平盘研磨器，还原本味、细腻耐久

    品牌传承陶瓷平盘研磨器，还原本味、细腻耐久

    飞利浦使用陶瓷平盘研磨器，实现低温研磨以保留咖啡本真风味。与此同时，陶瓷研磨器磨粉细腻均匀、经久耐用，给予您稳定持久的优质研磨体验。

    LatteGo 较容易清洁：两部件，无管道

    LatteGo 较容易清洁：两部件，无管道

    我们的两部件牛奶系统没有管道或隐藏式部件，15 秒内即可在水龙头下清洗干净* 或用洗碗机清洗。

    利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢

    利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢

    在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。

    冲煮套件可完全拆卸，清洁更轻松

    冲煮套件可完全拆卸，清洁更轻松

    冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。

    部件支持洗碗机清洗，省时又省心

    部件支持洗碗机清洗，省时又省心

    为方便您使用，您可以将牛奶系统、滴水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国
      设计地
      意大利

    • 兼容性

      相关配件 1
      AquaClean 滤水器*
      相关配件 2
      润滑脂管*
      相关配件 3
      量匙*
      相关附件 4
      水质硬度测试条*

    • 自定义

      醇香浓度设置
      3
      研磨设置
      12
      咖啡和牛奶醇度
      可调节
      预烹煮浓度控制
      温度设置
      3

    • 多种口味

      饮品
      • 浓缩咖啡
      • 热水
      • 卡布奇诺
      • 美式咖啡
      • 拿铁咖啡
      • 意式长浓缩咖啡
      咖啡粉选项
      双杯
      牛奶双杯

    • 其它功能

      可拆卸冲煮套件
      引导式除垢
      AquaClean

    • 附件

      随附
      LatteGo 存储盖

    • 技术规格

      电压
      220  V
      电线长度
      100  cm
      频率
      50  Hz
      储奶容器容量
      0.26  l
      水箱容量
      1.8  l
      废弃物容器容量
      12  servings
      产品重量
      8  kg
      咖啡豆容量
      275  g
      废弃物容器
      正面操作
      水箱
      正面操作
      滤网兼容性
      AquaClean
      颜色和表面
      • 白色
      • 缎铜色
      • 黑色
      • 银色漆
      产品尺寸
      246x371x433  mm

    • 普通参数

      可调节出水口高度
      85-145  mm
      牛奶溶液
      LatteGo
      可用洗碗机清洗的部件
      • 接水盘
      • LatteGo
      易于清洁和维护
      兼容 AquaClean 滤网
      用户界面
      触控显示屏

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      ECO 环保节能设置
      能源标签
      A 级
      冲煮功耗
      1400  W
      可回收包装材料
      >95  %

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    • 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。飞利浦内部实验室结果表明，实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
    • *基于 70-82 °C。
    • **基于咖啡机提示的 8 次滤网更换。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
    • *不包含在包装内容中

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