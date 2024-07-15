3300 系列 全自动浓缩咖啡机
在家冲泡咖啡馆风格咖啡的简单方法
只需轻轻一按，即可享用 5 种热饮和清爽饮品，奶泡绵密、香味怡人、温度适宜，令人难以抗拒。经典奶泡器可让您轻松为卡布奇诺准备浓稠的泡沫牛奶，或为热巧克力加入热牛奶。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
在家冲泡咖啡馆风格咖啡的简单方法
轻松选择和定制咖啡
一键轻松享用 5 种热饮和清爽饮品
只需轻轻一按，即可享用各种流行的咖啡配方，从经典意式浓缩咖啡、普通黑咖啡、意式长浓缩咖啡到冰咖啡，奶泡绵密、香味怡人、温度适宜，令人难以抗拒。还可提供茶用热水。我们独特的冲煮系统能以较慢的流速和较低的温度完美萃取咖啡豆的味道。在饮品中加入冰块，即可享受美味的冰咖啡，而且咖啡的浓郁度丝毫不打折扣。
轻松选择和定制咖啡
通过带有彩色图标的现代触控显示屏，轻松选择您喜爱的饮品。使用 My Coffee Choice 功能按自己的喜好调配咖啡：根据自己的口味选择喜欢的咖啡浓度、醇度和奶泡程度。
为您的卡布奇诺或热巧克力搅打出丝般柔滑的奶泡
只需 2 个步骤，即可轻松调配出您喜爱的牛奶咖啡。这款经典的奶泡器可制作浓稠的泡沫牛奶，您可以在其中加入意式浓缩咖啡，享受美味的卡布奇诺。您甚至可以为热巧克力准备热牛奶。
耐用的陶瓷研磨机让咖啡风味更加浓郁
使用我们耐用的陶瓷研磨机，充分激发浓郁咖啡风味。我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，从细粉到粗研磨，可随意选择。
通过我们的应用程序寻找灵感和支持
访问我们的 HomeID 应用程序，了解产品的详细信息并探索新的咖啡馆风味冲泡配方。
利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢
在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。
品味由意大利专家认可的新鲜度更高、果香更浓的特色冰咖啡。
我们的冰咖啡技术可智能设置较低的合适冲煮温度和较长的咖啡萃取时间。您将品尝到由 Centro Studi Assaggiatori 的意大利咖啡专家认可的新鲜度更高、果香更浓的特色冰咖啡。
使用经意大利咖啡专家认证的 AromaExtract 萃取咖啡豆的精华部分。
我们的 AromaExtract 系统经过 Centro Studi Assaggiatori 咖啡专家测试，能够从世界各地的咖啡豆中萃取最精华的部分，以获得品质出色的咖啡。
技术规格
-
原产地
- 设计地
-
意大利
- 产地
-
中国
-
自定义
- 醇香浓度设置
-
3
- 研磨机设置
-
12
- 预冲煮香浓度控制
-
是
- 温度设置
-
3
- 咖啡醇度
-
可调节
-
多种口味
- 饮料
-
-
浓缩咖啡机
-
意式长浓缩咖啡
-
美式咖啡
-
冰咖啡
-
热水
- 咖啡粉选项
-
是
- 双杯
-
是
- 牛奶双杯
-
否
-
其他功能
- 静音冲煮
-
是
- 香味密封盖
-
否
- 可拆卸冲煮套件
-
是
- 引导式除垢
-
是
- AquaClean
-
是
-
兼容性
- 随附附件 1
-
AquaClean 滤水器
- 相关配件 1
-
量勺
- 相关配件 2
-
水硬度测试条
- 相关配件 3
-
AquaClean 滤水器
-
技术规格
- 电线长度
-
100 厘米
- 电压
-
220 伏
- 频率
-
50 Hz
- 废弃物容器容量
-
12 份
- 水箱容量
-
1.8 升
- 产品重量
-
7.5 千克
- 咖啡豆容量
-
275 克
- 废弃物容器
-
正面操作
- 水箱
-
正面操作
- 滤网兼容性
-
AquaClean
- 泵压
-
15 巴
- 色彩和表面
-
黑色
- 产品尺寸
-
246x371x433 毫米
- 冲煮功耗
-
1400 瓦
-
普通参数
- 可调节出水口高度
-
85-145 毫米
- 牛奶溶液
-
经典奶泡器
- 可用洗碗机清洗的部件
-
- 易于清洁和维护
-
兼容 AquaClean 滤网
- 用户界面
-
彩色触控显示屏
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- ECO 环保节能设置
-
是
- 能源标签
-
A 级
- 基于在德国进行的用户测试，与全球领先的 One Touch（咖啡 + 牛奶）全自动浓缩咖啡机进行比较（2023 年）。
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