一键轻松享用 5 种热饮和清爽饮品

只需轻轻一按，即可享用各种流行的咖啡配方，从经典意式浓缩咖啡、普通黑咖啡、意式长浓缩咖啡到冰咖啡，奶泡绵密、香味怡人、温度适宜，令人难以抗拒。还可提供茶用热水。我们独特的冲煮系统能以较慢的流速和较低的温度完美萃取咖啡豆的味道。在饮品中加入冰块，即可享受美味的冰咖啡，而且咖啡的浓郁度丝毫不打折扣。