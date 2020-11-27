Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机
用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作简单
只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可快速清洗干净 查看所有优势
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Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机
用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作简单
LatteGo，快速清洁的牛奶系统
- 12 种饮品
- LatteGo 牛奶液
- 铬
- TFT 显示屏
采用耐用的陶瓷研磨器，制作多杯最精细的咖啡
我们的研磨器采用陶瓷制作：极硬且精确，因此，您可以尽享至多杯新鲜的浓香咖啡。
利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢
在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。
AromaExtra智能萃取系统，缔造醇正香气与黄金油脂，实现金杯萃取
Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98°C 之间，可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，因此您可以畅享美味的咖啡。
12 档研磨器，可轻松根据您的口味进行调节
我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗研磨的任何状态。
使用咖啡定制器调节醇香浓度和量
使用咖啡定制器易调节的咖啡浓度和醇度设置制作自己喜爱的咖啡。
得益于高速 LatteGo 系统，可制作丝般柔滑的奶泡
用丝滑奶泡加满咖啡。LatteGo 采用旋风打泡技术，以 394 米/秒的速度释放强力微小气泡流，形成丰富、绵密的奶泡。
得益于提供 4 种用户设定，每次都可冲煮一杯优质咖啡
提供四种存储自定义食谱的用户设定，每次均可尽享始终如一口味的咖啡。额外提供一种客人设定，无需更改您的设定，您的访客便可同样制作他们喜爱的咖啡。
通过直观显示屏轻松选择您的咖啡
采用易于使用的显示屏，您无需等待太久便可享用下一杯美味的咖啡。只需几步，您便可制作新鲜的咖啡豆风味，平稳地流出一杯咖啡。
得益于采用额外增强功能，可提供更多口味
使用咖啡定制器的额外增强功能，可使饮品口味更浓，而没有苦味。
出众机器，设计优雅，专为您的厨房而打造
该设备设计优雅，让您的咖啡成为舞台的焦点。前部采用镀铬材料，在此衬托之下，让您的咖啡更具风味，并为您的厨房平添一丝精致。
指尖操控，轻松畅享 12 种咖啡（包括牛奶咖啡）
可时刻享用自己喜爱的咖啡。无论您是想喝浓缩咖啡还是香浓的卡布奇诺，您的全自动浓缩咖啡机可轻松、快速地提供完美的杯中品质。
LatteGo 较容易清洁：两部件，无管
为方便您使用，您可以将 LatteGo 水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。
技术规格
-
原产地
- 设计地
-
意大利
- 产地
-
罗马尼亚
-
自定义
- 醇香浓度设置
-
5
- 研磨设置
-
12
- 咖啡和牛奶醇度
-
可调节
- 预烹煮浓度控制
-
是
- 用户设定
-
- 温度设置
-
3
-
多种口味
- 饮品
-
-
浓缩咖啡
-
咖啡
-
美式咖啡
-
卡布奇诺
-
拿铁玛琪朵
-
馥芮白咖啡
-
牛奶咖啡
-
拿铁咖啡
-
意式奶油咖啡
-
特浓咖啡
-
意式长浓缩咖啡
-
旅行杯功能
-
牛奶泡沫
-
热水
- 咖啡粉选项
-
是
- 双杯
-
是
- 牛奶双杯
-
否
-
其它功能
- 可拆卸冲煮套件
-
是
- Aroma 密封
-
是
- 引导式除垢
-
是
- AquaClean
-
是
-
附件
- 随附
-
-
量勺
-
水硬度测试条
-
AquaClean 滤网
-
油脂管
-
LatteGo 存储盖
-
技术规格
- 颜色
-
白色和玫瑰金
- 电压
-
230
V
- 电线长度
-
100
cm
- 频率
-
50
Hz
- 储奶容器容量
-
0.26
l
- 废弃物容器容量
-
12
servings
- 水箱容量
-
1.8
l
- 咖啡豆容量
-
275
g
- 产品重量
-
8
kg
- 废弃物容器
-
正面操作
- 水箱
-
正面操作
- 滤网兼容性
-
AquaClean
- 泵压
-
15
bar
- 产品尺寸
-
246x372x433
mm
- 表面处理
-
铬合金
-
普通参数
- 牛奶溶液
-
LatteGo
- 可调节出水口高度
-
85 - 145
mm
- 易于清洁和维护
-
兼容 AquaClean 滤网
- 可用洗碗机清洗的部件
-
- 显示屏类型
-
TFT
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- ECO 环保节能设置
-
是
- 冲煮功耗
-
1500
W
- 可回收包装材料
-
> 95%
- 基于在德国进行的用户测试，与全自动浓缩咖啡机进行比较（2018 年）。
- 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。飞利浦内部实验室结果表明，实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
- 基于 70-82 °C
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