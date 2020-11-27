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  • 用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作简单 用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作简单 用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作简单

    Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机

    EP5143/72

    用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作简单

    只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可快速清洗干净

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    Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机

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    用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作简单

    LatteGo，快速清洁的牛奶系统

    • 12 种饮品
    • LatteGo 牛奶液
    • TFT 显示屏
    采用耐用的陶瓷研磨器，制作多杯最精细的咖啡

    采用耐用的陶瓷研磨器，制作多杯最精细的咖啡

    我们的研磨器采用陶瓷制作：极硬且精确，因此，您可以尽享至多杯新鲜的浓香咖啡。

    利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢

    利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢

    在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。

    AromaExtra智能萃取系统，缔造醇正香气与黄金油脂，实现金杯萃取

    AromaExtra智能萃取系统，缔造醇正香气与黄金油脂，实现金杯萃取

    Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98°C 之间，可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，因此您可以畅享美味的咖啡。

    12 档研磨器，可轻松根据您的口味进行调节

    12 档研磨器，可轻松根据您的口味进行调节

    我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗研磨的任何状态。

    使用咖啡定制器调节醇香浓度和量

    使用咖啡定制器调节醇香浓度和量

    使用咖啡定制器易调节的咖啡浓度和醇度设置制作自己喜爱的咖啡。

    得益于高速 LatteGo 系统，可制作丝般柔滑的奶泡

    得益于高速 LatteGo 系统，可制作丝般柔滑的奶泡

    用丝滑奶泡加满咖啡。LatteGo 采用旋风打泡技术，以 394 米/秒的速度释放强力微小气泡流，形成丰富、绵密的奶泡。

    得益于提供 4 种用户设定，每次都可冲煮一杯优质咖啡

    得益于提供 4 种用户设定，每次都可冲煮一杯优质咖啡

    提供四种存储自定义食谱的用户设定，每次均可尽享始终如一口味的咖啡。额外提供一种客人设定，无需更改您的设定，您的访客便可同样制作他们喜爱的咖啡。

    通过直观显示屏轻松选择您的咖啡

    通过直观显示屏轻松选择您的咖啡

    采用易于使用的显示屏，您无需等待太久便可享用下一杯美味的咖啡。只需几步，您便可制作新鲜的咖啡豆风味，平稳地流出一杯咖啡。

    得益于采用额外增强功能，可提供更多口味

    得益于采用额外增强功能，可提供更多口味

    使用咖啡定制器的额外增强功能，可使饮品口味更浓，而没有苦味。

    出众机器，设计优雅，专为您的厨房而打造

    出众机器，设计优雅，专为您的厨房而打造

    该设备设计优雅，让您的咖啡成为舞台的焦点。前部采用镀铬材料，在此衬托之下，让您的咖啡更具风味，并为您的厨房平添一丝精致。

    指尖操控，轻松畅享 12 种咖啡（包括牛奶咖啡）

    指尖操控，轻松畅享 12 种咖啡（包括牛奶咖啡）

    可时刻享用自己喜爱的咖啡。无论您是想喝浓缩咖啡还是香浓的卡布奇诺，您的全自动浓缩咖啡机可轻松、快速地提供完美的杯中品质。

    LatteGo 较容易清洁：两部件，无管

    LatteGo 较容易清洁：两部件，无管

    为方便您使用，您可以将 LatteGo 水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。

    技术规格

    • 原产地

      设计地
      意大利
      产地
      罗马尼亚

    • 自定义

      醇香浓度设置
      5
      研磨设置
      12
      咖啡和牛奶醇度
      可调节
      预烹煮浓度控制
      用户设定
      • 4
      • 宾客
      温度设置
      3

    • 多种口味

      饮品
      • 浓缩咖啡
      • 咖啡
      • 美式咖啡
      • 卡布奇诺
      • 拿铁玛琪朵
      • 馥芮白咖啡
      • 牛奶咖啡
      • 拿铁咖啡
      • 意式奶油咖啡
      • 特浓咖啡
      • 意式长浓缩咖啡
      • 旅行杯功能
      • 牛奶泡沫
      • 热水
      咖啡粉选项
      双杯
      牛奶双杯

    • 其它功能

      可拆卸冲煮套件
      Aroma 密封
      引导式除垢
      AquaClean

    • 附件

      随附
      • 量勺
      • 水硬度测试条
      • AquaClean 滤网
      • 油脂管
      • LatteGo 存储盖

    • 技术规格

      颜色
      白色和玫瑰金
      电压
      230  V
      电线长度
      100  cm
      频率
      50  Hz
      储奶容器容量
      0.26  l
      废弃物容器容量
      12  servings
      水箱容量
      1.8  l
      咖啡豆容量
      275  g
      产品重量
      8  kg
      废弃物容器
      正面操作
      水箱
      正面操作
      滤网兼容性
      AquaClean
      泵压
      15  bar
      产品尺寸
      246x372x433  mm
      表面处理
      铬合金

    • 普通参数

      牛奶溶液
      LatteGo
      可调节出水口高度
      85 - 145  mm
      易于清洁和维护
      兼容 AquaClean 滤网
      可用洗碗机清洗的部件
      • 接水盘
      • LatteGo
      显示屏类型
      TFT

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      ECO 环保节能设置
      冲煮功耗
      1500  W
      可回收包装材料
      > 95%

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    • 基于在德国进行的用户测试，与全自动浓缩咖啡机进行比较（2018 年）。
    • 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。飞利浦内部实验室结果表明，实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
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