飞利浦 5400 系列 全自动浓缩咖啡机
用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作简单
只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可快速清洁的牛奶系统 查看所有优势
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用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作简单
LatteGo，快速清洁的牛奶系统
- 12 种饮品
- LatteGo 牛奶液
- 铬
- TFT 显示屏
采用耐用的陶瓷研磨器，制作多杯最精细的咖啡
我们的研磨器采用陶瓷制作：极硬且精确，因此，您可以尽享至多杯新鲜的浓香咖啡。
利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢
在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯***咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。
AromaExtra智能萃取系统，缔造醇正香气与黄金油脂，实现金杯萃取
Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98°C 之间，可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，因此您可以畅享美味的咖啡。
12 档研磨器，可轻松根据您的口味进行调节
我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗研磨的任何状态。
使用咖啡定制器调节醇香浓度和量
使用咖啡定制器易调节的咖啡浓度和醇度设置制作自己喜爱的咖啡。
丝般光滑卡布奇诺；自己在家新鲜冲泡。
享受丝般光滑的卡布奇诺，即便使用你最喜欢的植物性牛奶替代品也能实现。借助旋风发泡技术，LatteGo 将各种类型的牛奶和含有适量脂肪和蛋白质的植物性替代品转化为尽可能绵密的泡沫层。
得益于提供 4 种用户设定，每次都可冲煮一杯优质咖啡
提供四种存储自定义食谱的用户设定，每次均可尽享始终如一口味的咖啡。额外提供一种客人设定，无需更改您的设定，您的访客便可同样制作他们喜爱的咖啡。
通过直观显示屏轻松选择您的咖啡
采用易于使用的显示屏，您无需等待太久便可享用下一杯美味的咖啡。只需几步，您便可制作新鲜的咖啡豆风味，平稳地流出一杯咖啡。
得益于采用额外增强功能，可提供更多口味
使用咖啡定制器的额外增强功能，可使饮品口味更浓，而没有苦味。
出众机器，设计优雅，专为您的厨房而打造
该设备设计优雅，让您的咖啡成为舞台的焦点。前部采用镀铬材料，在此衬托之下，让您的咖啡更具风味，并为您的厨房平添一丝精致。
指尖操控，轻松畅享 12 种咖啡（包括牛奶咖啡）
可时刻享用自己喜爱的咖啡。无论您是想喝浓缩咖啡还是香浓的卡布奇诺，您的全自动浓缩咖啡机可轻松、快速地提供完美的杯中品质。
LatteGo 较容易清洁：两部件，无管
为方便您使用，您可以将 LatteGo 水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
罗马尼亚
- 设计地
-
意大利
-
自定义
- 醇香浓度设置
-
5
- 研磨设置
-
12
- 咖啡和牛奶醇度
-
可调节
- 预烹煮浓度控制
-
是
- 用户设定
-
- 温度设置
-
3
-
多种口味
- 饮品
-
-
浓缩咖啡
-
咖啡
-
美式咖啡
-
卡布奇诺
-
拿铁玛琪朵
-
馥芮白咖啡
-
牛奶咖啡
-
拿铁咖啡
-
意式奶油咖啡
-
特浓咖啡
-
意式长浓缩咖啡
-
旅行杯功能
-
牛奶泡沫
-
热水
- 咖啡粉选项
-
是
- 双杯
-
是
- 牛奶双杯
-
否
-
其它功能
- 可拆卸冲煮套件
-
是
- Aroma 密封
-
是
- 引导式除垢
-
是
- AquaClean
-
是
-
附件
- 随附
-
-
量勺
-
水硬度测试条
-
AquaClean 滤网
-
油脂管
-
LatteGo 存储盖
-
技术规格
- 电压
-
220
V
- 电线长度
-
100
cm
- 颜色
-
灰色和红棕色
- 频率
-
50
Hz
- 储奶容器容量
-
0.26
l
- 水箱容量
-
1.8
l
- 废弃物容器容量
-
12
servings
- 产品重量
-
8
kg
- 咖啡豆容量
-
275
g
- 废弃物容器
-
正面操作
- 水箱
-
正面操作
- 滤网兼容性
-
AquaClean
- 泵压
-
15
bar
- 表面处理
-
铬合金
- 产品尺寸
-
246x372x433
mm
-
普通参数
- 可调节出水口高度
-
85 - 145
mm
- 牛奶溶液
-
LatteGo
- 可用洗碗机清洗的部件
-
- 易于清洁和维护
-
兼容 AquaClean 滤网
- 显示屏类型
-
TFT
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- ECO 环保节能设置
-
是
- 冲煮功耗
-
1400
W
- 可回收包装材料
-
> 95%
- 基于在德国进行的用户测试，与领先的单键式（咖啡 + 牛奶）全自动浓缩咖啡机进行比较（2018 年）。
- 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。飞利浦内部实验室结果表明，实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
- **基于咖啡机提示的 8 次滤网更换。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
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