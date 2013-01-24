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Philips 5400 Series

全自动浓缩咖啡机

EP5144/72
  • 用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作从未如此简单 用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作从未如此简单 用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作从未如此简单
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    Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机

    EP5144/72

    用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作从未如此简单

    只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可在 15 秒内清洗干净* 查看所有优势

    Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机

    用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作从未如此简单

    只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可在 15 秒内清洗干净* 查看所有优势

    用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作从未如此简单

    只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可在 15 秒内清洗干净* 查看所有优势

    Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机

    用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作从未如此简单

    只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可在 15 秒内清洗干净* 查看所有优势

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      用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作从未如此简单

      LatteGo，清洁速度比以往更快的牛奶系统*

      • 12 种饮品
      • LatteGo 牛奶液
      • TFT 显示屏
      采用耐用的陶瓷研磨器，制作 20,000 杯最精细的咖啡

      采用耐用的陶瓷研磨器，制作 20,000 杯最精细的咖啡

      我们的研磨器采用 100% 纯陶瓷：极硬且精确，因此，您可以尽享至少 20,000 杯新鲜的浓香咖啡。

      利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢

      利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢

      在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。

      理想温度、纯正芳香和克丽玛层，杯杯美味咖啡**

      理想温度、纯正芳香和克丽玛层，杯杯美味咖啡**

      Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98°C 之间，可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，因此您可以畅享美味的咖啡。

      12 档研磨器，可轻松根据您的口味进行调节

      12 档研磨器，可轻松根据您的口味进行调节

      我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗研磨的任何状态。

      使用咖啡定制器调节醇香浓度和量

      使用咖啡定制器调节醇香浓度和量

      使用咖啡定制器易调节的咖啡浓度和醇度设置制作自己喜爱的咖啡。

      得益于高速 LatteGo 系统，可制作丝般柔滑的奶泡

      得益于高速 LatteGo 系统，可制作丝般柔滑的奶泡

      在咖啡上面盖一层丝般柔滑的奶泡。LatteGo 在圆形起泡室内高速混合牛奶和空气，然后在适当的温度下，将无飞溅柔滑奶泡层加入您的杯中。

      通过直观显示屏轻松选择您的咖啡

      通过直观显示屏轻松选择您的咖啡

      采用易于使用的显示屏，您无需等待太久便可享用下一杯美味的咖啡。只需几步，您便可制作新鲜的咖啡豆风味，平稳地流出一杯咖啡。

      得益于采用额外增强功能，可提供更多口味

      得益于采用额外增强功能，可提供更多口味

      使用咖啡定制器的额外增强功能，可使饮品口味更浓，而没有苦味。

      出众机器，设计优雅，专为您的厨房而打造

      出众机器，设计优雅，专为您的厨房而打造

      该设备设计优雅，让您的咖啡成为舞台的焦点。前部采用镀铬材料，在此衬托之下，让您的咖啡更具风味，并为您的厨房平添一丝精致。

      指尖操控，轻松畅享 12 种咖啡（包括牛奶咖啡）

      指尖操控，轻松畅享 12 种咖啡（包括牛奶咖啡）

      可时刻享用自己喜爱的咖啡。无论您是想喝浓缩咖啡还是香浓的卡布奇诺，您的全自动浓缩咖啡机可轻松、快速地提供完美的杯中品质。

      LatteGo 较容易清洁：两部件，无管

      LatteGo 较容易清洁：两部件，无管

      为方便您使用，您可以将 LatteGo 水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。

      得益于提供 4 种用户设定，每次都可冲煮一杯完美咖啡

      提供四种存储自定义食谱的用户设定，每次均可尽享始终如一口味的咖啡。额外提供一种客人设定，无需更改您的设定，您的访客便可同样制作他们喜爱的咖啡。

      技术规格

      • 附件

        随附
        • 量勺
        • 水硬度测试条
        • AquaClean 滤网
        • 油脂管
        • LatteGo 存储盖

      • 原产地

        设计地
        意大利
        原产地
        罗马尼亚

      • 普通参数

        易于清洁和维护
        兼容 AquaClean 滤网
        显示屏类型
        TFT
        可调节出水口高度
        85 - 145  毫米
        牛奶溶液
        LatteGo
        可用洗碗机清洗的部件
        • 水盘
        • LatteGo

      • 服务

        2 年保修

      • 可持续发展

        ECO 环保节能设置
        冲煮功耗
        1500  瓦
        可回收包装材料
        > 95%

      • 技术规格

        储奶容器容量
        0.26  升
        废弃物容器容量
        12  份
        频率
        50  赫兹
        电压
        230  伏
        颜色
        灰色和红棕色
        表面处理
        铬合金
        电线长度
        100  厘米
        滤网兼容性
        AquaClean
        废弃物容器
        正面操作
        水箱
        正面操作
        产品重量
        8  千克
        产品尺寸
        246x372x433  毫米
        咖啡豆容量
        275  克
        水箱容量
        1.8  升
        泵压
        15  巴

      • 自定义

        醇香浓度设置
        5
        研磨器设置
        12
        预烹煮浓度控制
        用户设定
        • 4
        • 宾客
        温度设置
        3
        咖啡和牛奶醇度
        可调节

      • 多种口味

        饮料
        • 浓缩咖啡机
        • 咖啡
        • 美式咖啡
        • 卡布奇诺
        • 拿铁玛琪朵
        • 馥芮白咖啡
        • 牛奶咖啡
        • 拿铁咖啡
        • 意式奶油咖啡
        • 特浓咖啡
        • 意式长浓缩咖啡
        • 旅行杯功能
        • 牛奶泡沫
        • 热水
        咖啡粉选项
        双杯
        牛奶双杯

      • 其它功能

        可拆卸冲煮套件
        Aroma 密封
        引导式除垢
        AquaClean

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            • 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
            • 基于 70-82 °C