用新鲜咖啡豆制作 12 种美味的咖啡，操作从未如此简单
只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可在 15 秒内清洗干净* 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡、卡布奇诺和拿铁玛琪朵。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可在 15 秒内清洗干净* 查看所有优势
在咖啡上面盖一层丝般柔滑的奶泡。LatteGo 在圆形起泡室内高速混合牛奶和空气，然后在适当的温度下，将无飞溅柔滑奶泡层加入您的杯中。
采用易于使用的显示屏，您无需等待太久便可享用下一杯美味的咖啡。只需几步，您便可制作新鲜的咖啡豆风味，平稳地流出一杯咖啡。
使用咖啡定制器易调节的咖啡浓度和醇度设置制作自己喜爱的咖啡。
使用咖啡定制器的额外增强功能，可使饮品口味更浓，而没有苦味。
我们的研磨器采用 100% 纯陶瓷：极硬且精确，因此，您可以尽享至少 20,000 杯新鲜的浓香咖啡。
在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。
Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98°C 之间，可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，因此您可以畅享美味的咖啡。
我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗研磨的任何状态。
可时刻享用自己喜爱的咖啡。无论您是想喝浓缩咖啡还是香浓的卡布奇诺，您的全自动浓缩咖啡机可轻松、快速地提供完美的杯中品质。
该设备设计优雅，让您的咖啡成为舞台的焦点。前部采用镀铬材料，在此衬托之下，让您的咖啡更具风味，并为您的厨房平添一丝精致。
为方便您使用，您可以将 LatteGo 水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。
提供四种存储自定义食谱的用户设定，每次均可尽享始终如一口味的咖啡。额外提供一种客人设定，无需更改您的设定，您的访客便可同样制作他们喜爱的咖啡。
原产地
普通参数
技术规格
自定义
多种口味
其它功能
附件
服务
可持续发展