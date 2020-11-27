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Philips 5400 Series
全自动浓缩咖啡机

EP5147/92
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EP5147/92 Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机
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How to install and use the Philips Espresso EP5400 series
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Support movie how to remove and insert the brew group out the Philips 5400 series
How to remove and insert the brew group Philips 5400 Espresso series
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