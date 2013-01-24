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Series 5000

全自动浓缩咖啡机

EP5365/12
  • 用新鲜咖啡豆轻松制作 5 种咖啡 用新鲜咖啡豆轻松制作 5 种咖啡 用新鲜咖啡豆轻松制作 5 种咖啡
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    Series 5000 全自动浓缩咖啡机

    EP5365/12

    用新鲜咖啡豆轻松制作 5 种咖啡

    只需轻触按钮，即可享用由新鲜牛奶和咖啡豆制作的卡布奇诺和拿铁等奶香饮品。所有饮品（包括浓缩咖啡、咖啡和美式咖啡）均可根据浓度、温度和用量进行定制。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥6,999.00

    Series 5000 全自动浓缩咖啡机

    用新鲜咖啡豆轻松制作 5 种咖啡

    只需轻触按钮，即可享用由新鲜牛奶和咖啡豆制作的卡布奇诺和拿铁等奶香饮品。所有饮品（包括浓缩咖啡、咖啡和美式咖啡）均可根据浓度、温度和用量进行定制。 查看所有优势

    用新鲜咖啡豆轻松制作 5 种咖啡

    只需轻触按钮，即可享用由新鲜牛奶和咖啡豆制作的卡布奇诺和拿铁等奶香饮品。所有饮品（包括浓缩咖啡、咖啡和美式咖啡）均可根据浓度、温度和用量进行定制。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥6,999.00

    Series 5000 全自动浓缩咖啡机

    用新鲜咖啡豆轻松制作 5 种咖啡

    只需轻触按钮，即可享用由新鲜牛奶和咖啡豆制作的卡布奇诺和拿铁等奶香饮品。所有饮品（包括浓缩咖啡、咖啡和美式咖啡）均可根据浓度、温度和用量进行定制。 查看所有优势

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      用新鲜咖啡豆轻松制作 5 种咖啡

      有了储奶容器和奶泡器，可轻松制作丝滑的卡布奇诺

      • 5 种饮品
      • 集成式储奶容器
      • 不锈钢
      • AquaClean
      采用耐用的陶瓷研磨器，制作 20,000 杯最精细的咖啡

      采用耐用的陶瓷研磨器，制作 20,000 杯最精细的咖啡

      我们的研磨器采用 100% 纯陶瓷：极硬且精确，因此，您可以尽享至少 20,000 杯新鲜的浓香咖啡。

      通过 Thermoblock 提供理想温度的咖啡

      通过 Thermoblock 提供理想温度的咖啡

      Thermoblock 可确保始终为您的家人提供理想温度的热咖啡和卡布奇诺。秘诀在于其轻量级铝制加不锈钢壶身，可快速传热。

      得益于香气密封，您的咖啡豆会更加持久新鲜

      得益于香气密封，您的咖啡豆会更加持久新鲜

      全新香气密封能够保护您喜爱的咖啡豆，并确保它们在一段时间后仍然能够保持原有的香气，同时降低研磨噪音。

      调整咖啡量，5 种醇香浓度和 5 档研磨设置

      调整咖啡量，5 种醇香浓度和 5 档研磨设置

      这款全自动咖啡机提供多种香味选项，可根据您自己的口味定制饮品。您可以轻松自定义和记忆每种饮品的醇度、浓度和温度。可随意探索、体验和制作任何饮品！

      调整和储存的个人用户资料

      调整和储存的个人用户资料

      得益于可调节并保存咖啡和卡布奇诺醇度的记忆功能，您始终可以根据个人喜好，冲煮一杯属于自己的完美咖啡。借助该功能，您的咖啡机可以确切地了解您喜爱的咖啡和卡布奇诺的醇度。

      完全可拆卸冲煮套件，便于清洁

      完全可拆卸冲煮套件，便于清洁

      冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。

      利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢

      利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢

      在机器提示后更换滤网，即可冲煮多达 5000* 杯咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。

      每次使用后利用牛奶清洁功能清洁残留的牛奶

      每次使用后利用牛奶清洁功能清洁残留的牛奶

      出众的一键储奶容器快速清洁功能可允许您在每次使用之后随时彻底冲洗牛奶系统

      指尖操控，轻松畅享 5 种咖啡（包括卡布奇诺）

      指尖操控，轻松畅享 5 种咖啡（包括卡布奇诺）

      尽享您挚爱的咖啡，专为特殊时刻制作。无论您是想喝浓缩咖啡、咖啡还是带奶泡的食谱，您的全自动浓缩咖啡机可轻松、快速地提供完美的杯中品质！

      提供奶泡器，可制作出丝绒般顺滑奶泡

      提供奶泡器，可制作出丝绒般顺滑奶泡

      您炮制的每一杯咖啡上都会有一层丝般柔滑的奶层，吸引着您的味蕾。用储奶器打两次奶泡，然后在适当的温度下将不会飞溅的奶油层倒入咖啡杯。储奶器也可以方便地存放在冰箱内，十分卫生。

      技术规格

      • 原产地

        原产地
        罗马尼亚

      • 普通参数

        储奶容器类型
        基本储奶容器
        牛奶溶液
        • 集成式储奶容器
        • 快速清洁牛奶
        用户界面
        基础显示屏

      • 技术规格

        储奶容器容量
        0.5  升
        废弃物容器容量
        15  份
        频率
        50  赫兹
        最大杯高度
        150  毫米
        电压
        230  伏
        颜色和表面
        不锈钢
        电线长度
        >100  厘米
        废弃物容器
        正面操作
        水箱
        顶部操作
        产品重量
        7.2  千克
        产品尺寸
        221 x 340 x 430  毫米
        咖啡豆容量
        250  克
        水箱容量
        1.8  升

      • 自定义

        醇香浓度设置
        5
        研磨器设置
        5
        预烹煮浓度控制
        用户设定
        1
        温度设置
        3
        咖啡和牛奶醇度
        可调节

      • 多种口味

        饮料
        • 浓缩咖啡机
        • 热水
        • 卡布奇诺
        • 咖啡
        • 奶泡
        • 拿铁
        • 美式咖啡
        咖啡粉选项
        Y
        双杯
        Y
        牛奶双杯

      • 其它功能

        自动冲洗和引导式除垢
        Y
        主打开/关闭按钮
        Y
        快速加热器
        Y
        可拆卸冲煮套件
        Y
        Gusto perfetto
        Y

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