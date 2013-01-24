如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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我们的研磨器采用 100% 纯陶瓷：极硬且精确，因此，您可以尽享至少 20,000 杯新鲜的浓香咖啡。
Thermoblock 可确保始终为您的家人提供理想温度的热咖啡和卡布奇诺。秘诀在于其轻量级铝制加不锈钢壶身，可快速传热。
全新香气密封能够保护您喜爱的咖啡豆，并确保它们在一段时间后仍然能够保持原有的香气，同时降低研磨噪音。
这款全自动咖啡机提供多种香味选项，可根据您自己的口味定制饮品。您可以轻松自定义和记忆每种饮品的醇度、浓度和温度。可随意探索、体验和制作任何饮品！
得益于可调节并保存咖啡和卡布奇诺醇度的记忆功能，您始终可以根据个人喜好，冲煮一杯属于自己的完美咖啡。借助该功能，您的咖啡机可以确切地了解您喜爱的咖啡和卡布奇诺的醇度。
冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。
在机器提示后更换滤网，即可冲煮多达 5000* 杯咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。
出众的一键储奶容器快速清洁功能可允许您在每次使用之后随时彻底冲洗牛奶系统
尽享您挚爱的咖啡，专为特殊时刻制作。无论您是想喝浓缩咖啡、咖啡还是带奶泡的食谱，您的全自动浓缩咖啡机可轻松、快速地提供完美的杯中品质！
您炮制的每一杯咖啡上都会有一层丝般柔滑的奶层，吸引着您的味蕾。用储奶器打两次奶泡，然后在适当的温度下将不会飞溅的奶油层倒入咖啡杯。储奶器也可以方便地存放在冰箱内，十分卫生。
原产地
普通参数
技术规格
自定义
多种口味
其它功能
CA6500/31
CA6903/10
CA6700/55