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Series 5000 全自动浓缩咖啡机
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User Manual Philips Series 5000 Fully automatic espresso machines
只需轻触按钮，即可享用由新鲜牛奶和咖啡豆制作的卡布奇诺和拿铁等奶香饮品。所有饮品（包括浓缩咖啡、咖啡和美式咖啡）均可根据浓度、温度和用量进行定制。
全部 (6)
我可以在飞利浦浓缩咖啡机中使用其他滤水器吗？
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如何调整我的飞利浦浓缩咖啡机饮品容量
如何使用飞利浦咖啡油去除片？
如何润滑飞利浦浓缩咖啡机的冲煮套件
飞利浦浓缩咖啡机的水盘很快就会集满
我的飞利浦浓缩咖啡机的咖啡温度不够热
我的飞利浦浓缩咖啡机无法开机
飞利浦浓缩咖啡机的奶泡质量不佳
我的飞利浦浓缩咖啡机的咖啡渣饼比较潮湿
飞利浦浓缩咖啡机冲煮套件下方有咖啡粉
我的飞利浦浓缩咖啡机不研磨咖啡豆
我的飞利浦浓缩咖啡机中没有水从水箱流出
我无法从我的飞利浦浓缩咖啡机中取出冲煮套件
我无法将冲煮套件插入飞利浦浓缩咖啡机
我的飞利浦浓缩咖啡机漏水
我的飞利浦浓缩咖啡机不冲煮咖啡便丢弃咖啡粉
飞利浦浓缩咖啡机发出噪音
我无法调节飞利浦浓缩咖啡机上的研磨机设置
我的飞利浦浓缩咖啡机冲煮的咖啡淡而无味
我的飞利浦浓缩咖啡机没有咖啡流出
我在飞利浦浓缩咖啡机上看到一个错误代码
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