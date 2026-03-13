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Series 5000 全自动浓缩咖啡机

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用户手册和文档

User Manual Philips Series 5000 Fully automatic espresso machines

  • PDF 文件, 1.7 MB
  • 13 March 2026

只需轻触按钮，即可享用由新鲜牛奶和咖啡豆制作的卡布奇诺和拿铁等奶香饮品。所有饮品（包括浓缩咖啡、咖啡和美式咖啡）均可根据浓度、温度和用量进行定制。

  • PDF 文件
  • 25 June 2026

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