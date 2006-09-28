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EXP2542/00
享受无跳跃 MP3 音乐
eXp2542 MP3-CD 播放器带给您无与伦比的曼妙体验，这是一个能够 10 小时无跳跃播放音乐的 MP3-CD。经典设计，配有液晶显示屏，是您随时欣赏音乐的轻松便捷之选。
MP3-CD 播放
众所周知，飞利浦产品与市面上的许多光盘都兼容。该音响系统让您可以随意欣赏 CD、CD-R 和 CD-RW 中的音乐。一张 CD 可存储长达 10 小时的音乐。CD-RW（兼容于可重写 CD）意味着该音响系统同时可播放可刻录 CD (CD-R) 和可重写 CD (CD-RW) 光盘。CD-R 光盘可刻录一次，并可在任何音频 CD 播放机上播放；而 CD-RW 光盘则可刻录和写入多次，但只能在兼容的音频 CD 播放机上播放。
Magic ESP™ 电子防震保护是一项方便的功能，可确保在运动时即使您的 MP3-CD 播放机遇到震动或颠簸，也一样能够无跳跃地播放音乐。采用 Magic ESP™ 电子防震保护功能的设备具有一个智能的电子缓冲区，能够存储不同的数字音乐格式，如 MP3 和 WMA 等。该缓冲区可以自动调整其内容以及激光头速度，确保您能欣赏到流畅的音乐。