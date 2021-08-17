Elite Series 新三级变频壁挂式空调
风无止净 舒享冷暖
欧洲骑士盾流线设计，一体化流线设计， 柔美不失锋芒 查看所有优势
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风无止净 舒享冷暖
- 欧洲骑士盾流线设计
- Air Deep Clean 三维空气超净系统
- 4DD 直流变频技术
- 18分贝静音运转
欧洲骑士盾流线设计天生主角，出场即惊艳
一体化流线设计，柔美不失锋芒，珠光白简约且时尚。
由内而外，全程守护好空气。
由内而外，全程守护好空气。
机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲
主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器,实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。
57℃ 高温除菌
在机芯智能水洗完成后，57℃ 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。
多功能复合健康滤网 强效净风享清新
出风更洁净，高效呵护家人呼吸健康。
运行静至 18dB(A) 送风轻柔不扰眠
叶落声15 dB (A)——空调运行低至18 dB (A) ——春雨声50 dB (A)
飞利浦 Wi-Fi 智能物联
下载飞利浦空调 (Cool Home) App，可远程开启、关闭空调，同时也可以远程进行机芯智能水洗等多项功能设置。
国际高品质压缩机，强劲制冷热，效果不衰减
30s 制冷，60s 制热，舒适即享 54℃ 室外高温强劲制冷，-25℃ 室外低温稳定制热。
技术规格
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等级
- 空调
-
空调
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设计和外观
- 颜色
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白色
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原产地
- 原产地
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中国
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性能
- 风量
-
630
m³/h
- 风速
-
自动、低、中、高、超强
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可持续
- 制冷剂
-
R32
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技术规格
- 电压
-
220
伏
- 频率
-
50 赫兹
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保修政策
- 整机
-
6
年
- 遥控器
-
1
年
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