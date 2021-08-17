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  • 风无止净 舒享冷暖 风无止净 舒享冷暖 风无止净 舒享冷暖

    Elite Series 新三级变频壁挂式空调

    FAC26V3EA1H/93

    风无止净 舒享冷暖

    欧洲骑士盾流线设计，一体化流线设计， 柔美不失锋芒

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    Elite Series 新三级变频壁挂式空调

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    风无止净 舒享冷暖

    • 欧洲骑士盾流线设计
    • Air Deep Clean 三维空气超净系统
    • 4DD 直流变频技术
    • 18分贝静音运转
    欧洲骑士盾流线设计天生主角，出场即惊艳

    欧洲骑士盾流线设计天生主角，出场即惊艳

    一体化流线设计，柔美不失锋芒，珠光白简约且时尚。

    由内而外，全程守护好空气。

    由内而外，全程守护好空气。

    由内而外，全程守护好空气。

    机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲

    机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲

    主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器,实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。

    57℃ 高温除菌

    57℃ 高温除菌

    在机芯智能水洗完成后，57℃ 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。

    多功能复合健康滤网 强效净风享清新

    多功能复合健康滤网 强效净风享清新

    出风更洁净，高效呵护家人呼吸健康。

    运行静至 18dB(A) 送风轻柔不扰眠

    运行静至 18dB(A) 送风轻柔不扰眠

    叶落声15 dB (A)——空调运行低至18 dB (A) ——春雨声50 dB (A)

    飞利浦 Wi-Fi 智能物联

    飞利浦 Wi-Fi 智能物联

    下载飞利浦空调 (Cool Home) App，可远程开启、关闭空调，同时也可以远程进行机芯智能水洗等多项功能设置。

    国际高品质压缩机，强劲制冷热，效果不衰减

    国际高品质压缩机，强劲制冷热，效果不衰减

    30s 制冷，60s 制热，舒适即享 54℃ 室外高温强劲制冷，-25℃ 室外低温稳定制热。

    技术规格

    • 等级

      空调
      空调

    • 设计和外观

      颜色
      白色

    • 原产地

      原产地
      中国

    • 性能

      风量
      630  m³/h
      风速
      自动、低、中、高、超强

    • 可持续

      制冷剂
      R32

    • 技术规格

      电压
      220  伏
      频率
      50 赫兹

    • 保修政策

      整机
      6  年
      遥控器
      1  年

    Badge-D2C

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