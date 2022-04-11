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  • 风无止净 舒享冷暖 风无止净 舒享冷暖 风无止净 舒享冷暖

    Classic Series 新三级变频壁挂式空调

    FAC50V1AA3HR/93

    风无止净 舒享冷暖

    飞利浦 Air系列变频挂机，大道至简 澎湃冷量，900m3/h 循环大风量,舒适不久等。机芯智能水洗 强劲输送洁净风，57℃ 高温除菌，呼吸更安心。同时，私人订制睡眠模式 避免半夜冷醒或热醒。

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    Classic Series 新三级变频壁挂式空调

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    风无止净 舒享冷暖

    • 3D立体送风
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    • 57℃ 高温除菌
    • 机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲
    机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲

    机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲

    主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器,实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。

    57℃ 高温除菌，呼吸更安心

    57℃ 高温除菌，呼吸更安心

    在机芯智能水洗完成后，57℃ 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。

    精工品质，性能卓越

    精工品质，性能卓越

    飞利浦坚守品质之道，严选国际品牌元器件， 性能更稳定，品质更出色。 稀土全直流变频压缩机强劲动力 持久到底 抗衰减能力更强可靠性好,不易退磁。

    技术规格

    • 等级

      空调
      空调

    • 设计和外观

      颜色
      白色

    • 原产地

      原产地
      中国

    • 性能

      风量
      900  m³/h
      风速
      自动、低、中、高、超强

    • 可持续

      制冷剂
      R32

    • 技术规格

      电压
      220  伏
      频率
      50 赫兹

    • 保修政策

      整机
      6  年
      遥控器
      1  年

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