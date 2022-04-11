Classic Series 新三级变频壁挂式空调
风无止净 舒享冷暖
飞利浦 Air系列变频挂机，大道至简 澎湃冷量，900m3/h 循环大风量,舒适不久等。机芯智能水洗 强劲输送洁净风，57℃ 高温除菌，呼吸更安心。同时，私人订制睡眠模式 避免半夜冷醒或热醒。 查看所有优势
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Classic Series 新三级变频壁挂式空调
风无止净 舒享冷暖
- 3D立体送风
- 快速制冷热
- 57℃ 高温除菌
- 机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲
机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲
主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器,实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。
57℃ 高温除菌，呼吸更安心
在机芯智能水洗完成后，57℃ 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。
精工品质，性能卓越
飞利浦坚守品质之道，严选国际品牌元器件， 性能更稳定，品质更出色。 稀土全直流变频压缩机强劲动力 持久到底 抗衰减能力更强可靠性好,不易退磁。
技术规格
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等级
- 空调
-
空调
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设计和外观
- 颜色
-
白色
-
原产地
- 原产地
-
中国
-
性能
- 风量
-
900
m³/h
- 风速
-
自动、低、中、高、超强
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可持续
- 制冷剂
-
R32
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技术规格
- 电压
-
220
伏
- 频率
-
50 赫兹
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保修政策
- 整机
-
6
年
- 遥控器
-
1
年
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