前方后圆一体化外观设计，既有圆形的柔润曲线，也有方形的分明棱角，丝滑机身如凝脂白玉，顶部装饰透明曲线，简约而不失优雅，完美兼容不同家居风格。
在机芯智能水洗完成后，57℃ 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。
ADC = 机芯智能水洗+ 57℃高温除菌+高效多功能滤网。对空气进行深度清洁，打造高品质室内呼吸环境
开启“舒适风”功能后，导风板会根据制热制冷的不同需求，智能调节出风不直吹，风感更加符合人体对空间温度的生理需求，无需反复操作按键，即可瞬间感受健康舒适风。
主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器,实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。
银离子抗菌、生物抑菌及植物抗菌三合一复合多功能抗菌过滤网，构筑一道强效空气净化屏障，可有效抑制空气中的各种细菌，防止细菌生长，出风更洁净。
168mm x 1153mm加宽加高出风口设计，最远送风距离可达10米，配合3D左右上下扫风全方位立体均匀宽域送风，轻松覆盖客餐厅大空间。 远一点 更舒适。
外机凝霜水洗自洁，有效去除冷凝器上的灰尘污垢，给风吹日晒的室外机撑起隐形保护伞，内外皆净。
您可以通过“飞利浦空调”应用程序远程打开和关闭空调，此外，还可以远程设置多种功能（如机芯智能水洗）。
等级
设计和外观
原产地
性能
可持续
技术规格
保修政策
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