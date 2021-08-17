简约轻奢外观设计，搭配流畅透亮机身 优雅格调呼之欲出，彰显家居不凡品味。
GOLF 球面柔风叶，轻出柔风，舒爽呵护 以伯努利流体力学原理，仿航天机翼曲线，加持高尔夫球面柔风导流叶设计，以 4920 个立体凹点偏折气流，片状硬风被紊流打散，全方位送出丝丝柔风，让居家每一刻被凉感温柔包围。
由内而外，全程守护好空气。
主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器,实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。
在机芯智能水洗完成后，57℃ 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。
复合魔晶，有效去除甲醛，净享呼吸 搭载国家级科技攻关成果 HIMOP高效能复合溶醛魔晶，主动吸附空气中的甲醛和 TVOC 等有害气体，打断分子链，净化出风，呼吸更安心。
蒸发器翅片搭载纳米银离子抑菌材料，防止因冷凝水、灰尘着落于翅片产生的霉菌，99.99% 强效抗菌，让空调出风更洁净，时时刻刻呵护您和家人的呼吸健康。
优质风道设计，保证大风量的同时，出风更轻，更顺，呵护深度睡眠。
飞利浦坚守品质之道，严选国际品牌元器件， 性能更稳定，品质更出色。 稀土全直流变频压缩机强劲动力 持久到底 抗衰减能力更强可靠性好,不易退磁。
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