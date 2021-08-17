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  • 风更柔，芯更净 风更柔，芯更净 风更柔，芯更净

    Elite Series 圆柜式空调

    FAC50V1EA3S2/93

    风更柔，芯更净

    琉光金、深空灰配色，精致百搭家具<br>至臻工艺，简约轻奢流线设计，彰显品味

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    Elite Series 圆柜式空调

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    GOLF 球面柔风叶，轻出柔风，舒爽呵护 以伯努利流体力学原理，仿航天机翼曲线，加持高尔夫球面柔风导流叶设计，以 4920 个立体凹点偏折气流，片状硬风被紊流打散，全方位送出丝丝柔风，让居家每一刻被凉感温柔包围。

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    由内而外，全程守护好空气。

    机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲

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    纳米级 Ag+ 银离子抑菌翅片，99.99% 强效抗菌

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    蒸发器翅片搭载纳米银离子抑菌材料，防止因冷凝水、灰尘着落于翅片产生的霉菌，99.99% 强效抗菌，让空调出风更洁净，时时刻刻呵护您和家人的呼吸健康。

    轻音运转 22dB(A)，送风轻柔不扰眠

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    优质风道设计，保证大风量的同时，出风更轻，更顺，呵护深度睡眠。

    精工品质，性能卓越

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    飞利浦坚守品质之道，严选国际品牌元器件， 性能更稳定，品质更出色。 稀土全直流变频压缩机强劲动力 持久到底 抗衰减能力更强可靠性好,不易退磁。

    技术规格

    • 等级

      空调
      空调

    • 设计和外观

      颜色
      深空灰

    • 原产地

      原产地
      中国

    • 性能

      风量
      1300  m³/h
      风速
      自动、低、中、高、超强

    • 可持续

      制冷剂
      R32

    • 技术规格

      电压
      220  伏
      频率
      50 赫兹

    • 保修政策

      整机
      6  年
      遥控器
      1  年

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