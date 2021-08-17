外在简约优雅,经典白色，百搭家具不过时 内在高品质压缩机强劲制冷暖，820m/h 循环大风量，舒适不久等。
主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器,实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。
在机芯智能水洗完成后，57℃ 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。
蒸发器翅片搭载纳米银离子抑菌材料，防止因冷凝水、灰尘着落于翅片产生的霉菌，99.99% 强效抗菌，让空调出风更洁净，时时刻刻呵护您和家人的呼吸健康。
侧面进风口 3D 涡旋设计，高效换热，提升气流循环系统效率， 平衡室内空气，快速调节室内温度，持久舒适。
叶落声15 dB (A)——Classic 低至24 dB (A) ——春雨声50 dB (A)
飞利浦坚守品质之道，严选国际品牌元器件， 性能更稳定，品质更出色。 稀土全直流变频压缩机强劲动力 持久到底 抗衰减能力更强可靠性好,不易退磁。
室外机外壳采用热镀锌钢板+类陶瓷烤漆七重防防锈升级,不怕风吹雨淋，品质更出色。
等级
设计和外观
原产地
性能
可持续
技术规格
保修政策
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