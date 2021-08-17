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  • 风无止净 舒享冷暖 风无止净 舒享冷暖 风无止净 舒享冷暖

    Classic Series 新三级变频壁挂式空调

    FAC50V3CA2HR/93

    风无止净 舒享冷暖

    大道至简，澎湃冷量<br>极简外观，百搭风格<br>高品质压缩机快速升频，极速制冷暖，澎湃冷量

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    Classic Series 新三级变频壁挂式空调

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    风无止净 舒享冷暖

    • 快速制冷热
    • 机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲
    • 57℃ 高温除菌
    • 820m³/h 循环大风量
    澎湃大风量，极速冷暖，满足大空间所需

    澎湃大风量，极速冷暖，满足大空间所需

    外在简约优雅,经典白色，百搭家具不过时 内在高品质压缩机强劲制冷暖，820m/h 循环大风量，舒适不久等。

    机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲

    机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲

    主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器,实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。

    57℃ 高温除菌，呼吸更安心

    57℃ 高温除菌，呼吸更安心

    在机芯智能水洗完成后，57℃ 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。

    纳米银离子抑菌翅片

    纳米银离子抑菌翅片

    蒸发器翅片搭载纳米银离子抑菌材料，防止因冷凝水、灰尘着落于翅片产生的霉菌，99.99% 强效抗菌，让空调出风更洁净，时时刻刻呵护您和家人的呼吸健康。

    3D 涡旋衡风技术舒适风填满每一处

    3D 涡旋衡风技术舒适风填满每一处

    侧面进风口 3D 涡旋设计，高效换热，提升气流循环系统效率， 平衡室内空气，快速调节室内温度，持久舒适。

    在静音模式下低噪声运行

    在静音模式下低噪声运行

    叶落声15 dB (A)——Classic 低至24 dB (A) ——春雨声50 dB (A)

    精工品质，性能卓越

    精工品质，性能卓越

    飞利浦坚守品质之道，严选国际品牌元器件， 性能更稳定，品质更出色。 稀土全直流变频压缩机强劲动力 持久到底 抗衰减能力更强可靠性好,不易退磁。

    室外机七重保护不怕风吹雨淋

    室外机七重保护不怕风吹雨淋

    室外机外壳采用热镀锌钢板+类陶瓷烤漆七重防防锈升级,不怕风吹雨淋，品质更出色。

    技术规格

    • 等级

      空调
      空调

    • 设计和外观

      颜色
      白色

    • 原产地

      原产地
      中国

    • 性能

      风量
      820  m³/h
      风速
      自动、低、中、高、超强

    • 可持续

      制冷剂
      R32

    • 技术规格

      电压
      220  伏
      频率
      50 赫兹

    • 保修政策

      整机
      6  年
      遥控器
      1  年

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