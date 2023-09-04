ADC = 机芯智能水洗+ 57℃高温除菌+高效多功能滤网。对空气进行深度清洁，打造高品质室内呼吸环境
主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器,实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。
在机芯智能水洗完成后，57℃ 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。
超薄190mm机身，减少吊顶高度，不影响整体层高和视野。吊顶进深450mm机身，充分利用吊顶空间进行隐藏安装，有效地提升空间利用率，释放更多实用空间。
内置冷凝水提升泵 水泵扬程达1.2米，从根本上避免因排水不畅导致的漏水问题。 室内机配置浮子开关 实时监测接水盘中水位，有效防止冷凝水溢出，避免漏水隐患。
高精度温度传感器精准监测室温变化，精准控制温度在土0.5°内，避免忽冷忽热，室内始终恒温舒适，老人小孩不易感冒。
飞利浦自主设计新型风道，减少紊流提高横掠翅片风速，大幅提高导热系数同时提高送风距离，可送风范围达10米远，室内快速冷热。
飞利浦空调结合风场对换热器气液两相变的区域进行合理排布，优化冷媒流速，同时在制热运行时优化运行频率，换热效率显著提高，室外-15C低温依旧强劲制热。
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