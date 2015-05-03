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  • 强劲清洁能力，地板到天花板面面俱到 强劲清洁能力，地板到天花板面面俱到 强劲清洁能力，地板到天花板面面俱到

    无尘袋吸尘器

    FC5820/81

    强劲清洁能力，地板到天花板面面俱到

    飞利浦全新 EasyPro 劲洁系列吸尘器，强劲清洁能力，配备各种附件，轻松清洁不留死角。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您享受清新洁净的感觉。

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    无尘袋吸尘器

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    强劲清洁能力，地板到天花板面面俱到

    配备先进的第五代飓风离尘技术，实现强大吸力

    • 1400 瓦
    • 第五代飓风离尘技术
    • 3 个附件
    飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离

    飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离

    飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于进风口设计，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

    附加手柄，易于搬运

    附加手柄，易于搬运

    附加手柄，易于搬运。

    先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生

    先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生

    集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其独特的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。

    大尺寸橡胶轮，更好地保护您的地板

    大尺寸橡胶轮，更好地保护您的地板

    大尺寸滚轮外部采用柔软的橡胶材质，在使用时不会损坏您的地板。

    吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力

    吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力

    您可以使用旋钮调节吸力。需要时，您可以将其转到最大以获得额外的吸力。

    1400 瓦马达，实现出色清洁效果

    1400 瓦马达，实现出色清洁效果

    缝隙吸嘴帮助您清洁家具。

    缝隙吸嘴帮助您清洁家具。

    手柄集成式毛刷

    可随手清洁家具和小空间的吸嘴。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      标准吸尘嘴
      多用途吸嘴
      包含附件
      缝隙吸嘴
      附件存储
      管夹设计

    • 设计

      颜色
      魔力紫

    • 重量和尺寸

      产品重量
      5  kg

    • 可持续性

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      输入功率 (IEC)
      1400  W

    • 过滤

      尘量
      1  l
      排风滤网
      微尘滤网
      马达滤网
      可水洗滤网

    • 可用性

      管联接
      锥形
      操作半径
      8  m
      手柄
      顶部和正面
      吸力控制
      机身上的旋钮
      吸管类型
      2P 塑料管
      电线长度
      5  m
      滚轮类型
      橡胶

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