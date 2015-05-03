飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离

飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于进风口设计，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。