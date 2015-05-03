无尘袋吸尘器
强劲清洁能力，地板到天花板面面俱到
飞利浦全新 EasyPro 劲洁系列吸尘器，强劲清洁能力，配备各种附件，轻松清洁不留死角。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您享受清新洁净的感觉。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
强劲清洁能力，地板到天花板面面俱到
配备先进的第五代飓风离尘技术，实现强大吸力
飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离
飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于进风口设计，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。
先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生
集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其独特的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。
大尺寸橡胶轮，更好地保护您的地板
大尺寸滚轮外部采用柔软的橡胶材质，在使用时不会损坏您的地板。
吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力
您可以使用旋钮调节吸力。需要时，您可以将其转到最大以获得额外的吸力。
1400 瓦马达，实现出色清洁效果
1400 瓦马达，实现出色清洁效果
缝隙吸嘴帮助您清洁家具。
缝隙吸嘴帮助您清洁家具。
技术规格
-
吸尘嘴和附件
- 标准吸尘嘴
-
多用途吸嘴
- 包含附件
-
缝隙吸嘴
- 附件存储
-
管夹设计
-
设计
- 颜色
-
魔力紫
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
5
kg
-
可持续性
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
性能
- 输入功率 (IEC)
-
1400
W
-
过滤
- 尘量
-
1
l
- 排风滤网
-
微尘滤网
- 马达滤网
-
可水洗滤网
-
可用性
- 管联接
-
锥形
- 操作半径
-
8
m
- 手柄
-
顶部和正面
- 吸力控制
-
机身上的旋钮
- 吸管类型
-
2P 塑料管
- 电线长度
-
5
m
- 滚轮类型
-
橡胶
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。