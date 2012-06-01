MiniVac 手持式吸尘器
居家更节能，环保每一天
飞利浦 MiniVac EnergyCare 10.8 伏吸尘器具有轻巧而又持久强劲的锂电池技术。当电池充满电时，高效充电系统将停止使用电源，因此不会浪费电能。 查看所有优势
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居家更节能，环保每一天
高效充电，可节约多达 70% 的电能*
- 10.8 伏（锂）电池
- 无尘袋旋风
- 缝隙吸嘴和毛刷工具
- 环保
电量更持久的轻盈锂电池
飞利浦 Mini Vac 吸尘器配备的强劲锂电池 (Li-Ion)，比传统镍镉 (NiCd) 电池提供更持久电力。此外，锂电池重量更轻，带来更轻松愉快的清洁体验。
双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果
无尘袋旋风气流技术可使灰尘在集尘盒内持续旋转，从而确保强劲吸力与持久清洁性能。其双重过滤系统可确保灰尘一旦进入便无法逸出。第一层滤网拦截大部分灰尘，第二层滤网则捕捉更细小的粉尘颗粒。
可收纳缝隙吸嘴和毛刷工具的充电座
MiniVac 吸尘器的充电座可收纳毛刷和缝隙吸嘴。毛刷可避免清洁时刮伤精致表面，缝隙吸嘴则可轻松清洁难以触及的角落。
电池充满时，充电系统将自动关闭
当电池充满电时，高效充电系统将自动关闭，停止耗电，从而节省能源。而其他充电系统即使在电池已充满的情况下仍持续充电，因而浪费能源。
空气动力学吸嘴设计，集尘效果更好
飞利浦 MiniVac 吸尘器采用空气动力学吸嘴设计，即使是极细微的尘粒也能高效吸除。符合人体工学的吸嘴造型，有助于轻松清洁难以触及的角落。
环形握把，带来稳固舒适的握持体验
飞利浦 Mini Vac 吸尘器配备环形握把，确保最佳握持手感。无论哪种使用方式，您都能轻松掌握。
一键式易拆卸吸嘴，更容易清空
飞利浦手持式吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。
技术规格
-
吸尘嘴和附件
- 其他附件
-
充电座
-
设计
- 设计功能
-
半透明集尘箱
- 颜色
-
白色和绿色
-
重量和尺寸
- 每个小包装盒的产品
-
6
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
460 x 160 x 160
mm
- 产品重量
-
0.8
kg
- 小包装盒尺寸（长x宽x高）
-
508 x 335 x 490
mm
-
性能
- 电池类型
-
锂电池
- 电池电压
-
10.8
V
- 充电时间
-
8
hour(s)
- 真空（最大）
-
4.3
kPa
- 运行时间
-
9
minute(s)
- 输入功率（最大）
-
100
W
- 吸力（最大）
-
22
W
- 噪音强度 (Lc IEC)
-
81
dB
- 气流（最大）
-
950
l/min
-
过滤
- 尘量
-
0.5
l
- 过滤系统
-
双重旋风操作
-
可用性
- 特殊功能
-
- * 与飞利浦前代 FC6050 型号相比。2007 年飞利浦消费者生活事业部内部测试。
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