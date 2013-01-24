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MiniVac

手持式吸尘器

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    MiniVac 手持式吸尘器

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      高效充电，可节约多达 70% 的电能*

      • 10.8 伏（锂）电池
      • 无尘袋旋风
      • 毛刷和缝隙吸嘴
      • 环保
      电量更持久的轻盈锂电池

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      与普通镍镉 (NiCd) 电池相比，飞利浦手持式吸尘器的强劲锂电池 (Li-Ion) 具有更持久的电量。锂电池的自重还轻，为您带来更有乐趣的清洁体验。

      双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果

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      无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的强劲吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。

      可储藏毛刷和缝隙吸嘴的充电座

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      手持式吸尘器的充电座可储藏毛刷和缝隙吸嘴。毛刷可确保您在清洁过程中不会损伤细致的表面，而缝隙吸嘴则让您能够轻松清理难以触及的地方。

      电池电量充满时，充电系统将自动关熄

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      空气动力学吸嘴设计，集尘效果更好

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      飞利浦 MiniVac 采用空气动力学设计的吸嘴专为确保理想吸尘效果（即使微小的尘粒也能捕获）而打造。人体工程学形状的吸嘴可帮助您清洁难以触及的区域

      环形握把确保理想握持

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      飞利浦手持式吸尘器具有一个环形握把，可保证较适宜的握持效果。您可以任意选择握持手持式吸尘器的方式。

      一键式易拆卸吸嘴，更容易清空

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      飞利浦手持式吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。

      技术规格

      • 设计

        设计功能
        半透明集尘箱
        颜色
        白色和绿色

      • 过滤

        尘量
        0.5  升
        过滤系统
        双重旋风操作

      • 吸尘嘴和附件

        其他附件
        充电座

      • 性能

        气流（最大）
        950  升/分钟
        电池类型
        锂电池
        电池电压
        10.8  伏
        充电时间
        8  小时
        输入功率（最大）
        100  瓦
        噪音强度 (Lc IEC)
        81  分贝
        运行时间
        9  分钟
        吸力（最大）
        22  瓦
        真空（最大）
        4.3  千帕

      • 可用性

        特殊功能
        • 充电显示灯
        • 软质手柄

      • 重量和尺寸

        小包装盒尺寸（长x宽x高）
        508 x 335 x 490  毫米
        每个小包装盒的产品
        6
        包装尺寸（长x宽x高）
        460 x 160 x 160  毫米
        产品重量
        0.8  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 毛刷
      • 充电座
      • 缝隙吸嘴

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          • * 与飞利浦原有 FC6050 型号相比。2007 年飞利浦优质生活内部测试。