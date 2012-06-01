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    MiniVac 手持式吸尘器

    FC6148/01

    居家更节能，环保每一天

    飞利浦 MiniVac EnergyCare 10.8 伏吸尘器具有轻巧而又持久强劲的锂电池技术。当电池充满电时，高效充电系统将停止使用电源，因此不会浪费电能。

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    MiniVac 手持式吸尘器

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    居家更节能，环保每一天

    高效充电，可节约多达 70% 的电能*

    • 10.8 伏（锂）电池
    • 无尘袋旋风
    • 缝隙吸嘴和毛刷工具
    • 环保
    电量更持久的轻盈锂电池

    电量更持久的轻盈锂电池

    飞利浦 Mini Vac 吸尘器配备的强劲锂电池 (Li-Ion)，比传统镍镉 (NiCd) 电池提供更持久电力。此外，锂电池重量更轻，带来更轻松愉快的清洁体验。

    双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果

    双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果

    无尘袋旋风气流技术可使灰尘在集尘盒内持续旋转，从而确保强劲吸力与持久清洁性能。其双重过滤系统可确保灰尘一旦进入便无法逸出。第一层滤网拦截大部分灰尘，第二层滤网则捕捉更细小的粉尘颗粒。

    可收纳缝隙吸嘴和毛刷工具的充电座

    可收纳缝隙吸嘴和毛刷工具的充电座

    MiniVac 吸尘器的充电座可收纳毛刷和缝隙吸嘴。毛刷可避免清洁时刮伤精致表面，缝隙吸嘴则可轻松清洁难以触及的角落。

    电池充满时，充电系统将自动关闭

    电池充满时，充电系统将自动关闭

    当电池充满电时，高效充电系统将自动关闭，停止耗电，从而节省能源。而其他充电系统即使在电池已充满的情况下仍持续充电，因而浪费能源。

    空气动力学吸嘴设计，集尘效果更好

    空气动力学吸嘴设计，集尘效果更好

    飞利浦 MiniVac 吸尘器采用空气动力学吸嘴设计，即使是极细微的尘粒也能高效吸除。符合人体工学的吸嘴造型，有助于轻松清洁难以触及的角落。

    环形握把，带来稳固舒适的握持体验

    环形握把，带来稳固舒适的握持体验

    飞利浦 Mini Vac 吸尘器配备环形握把，确保最佳握持手感。无论哪种使用方式，您都能轻松掌握。

    一键式易拆卸吸嘴，更容易清空

    一键式易拆卸吸嘴，更容易清空

    飞利浦手持式吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      其他附件
      充电座

    • 设计

      设计功能
      半透明集尘箱
      颜色
      白色和绿色

    • 重量和尺寸

      每个小包装盒的产品
      6
      包装尺寸（长x宽x高）
      460 x 160 x 160  mm
      产品重量
      0.8  kg
      小包装盒尺寸（长x宽x高）
      508 x 335 x 490  mm

    • 性能

      电池类型
      锂电池
      电池电压
      10.8  V
      充电时间
      8  hour(s)
      真空（最大）
      4.3  kPa
      运行时间
      9  minute(s)
      输入功率（最大）
      100  W
      吸力（最大）
      22  W
      噪音强度 (Lc IEC)
      81  dB
      气流（最大）
      950  l/min

    • 过滤

      尘量
      0.5  l
      过滤系统
      双重旋风操作

    • 可用性

      特殊功能
      • 充电显示灯
      • 软质手柄

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    • * 与飞利浦前代 FC6050 型号相比。2007 年飞利浦消费者生活事业部内部测试。

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