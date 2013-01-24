包装盒中的其他物品
- 毛刷
- 充电座
- 缝隙吸嘴
与普通镍镉 (NiCd) 电池相比，飞利浦手持式吸尘器的强劲锂电池 (Li-Ion) 具有更持久的电量。锂电池的自重还轻，为您带来更有乐趣的清洁体验。
无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的强劲吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。
手持式吸尘器的充电座可储藏毛刷和缝隙吸嘴。毛刷可确保您在清洁过程中不会损伤细致的表面，而缝隙吸嘴则让您能够轻松清理难以触及的地方。
当电池充满电时，高效充电系统将自动关熄，因此它将停止使用电能，从而节省能源。而其它充电系统即使电池充满电时通常也保持充电状态，因而会浪费能源。
飞利浦 MiniVac 采用空气动力学设计的吸嘴专为确保理想吸尘效果（即使微小的尘粒也能捕获）而打造。人体工程学形状的吸嘴可帮助您清洁难以触及的区域
飞利浦手持式吸尘器具有一个环形握把，可保证较适宜的握持效果。您可以任意选择握持手持式吸尘器的方式。
飞利浦手持式吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。
设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
可用性
重量和尺寸