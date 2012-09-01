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    DailyDuo 立式吸尘器

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    为您的日常清洁带来理想体验

    借助飞利浦 DailyDuo，享受每天清新洁净的感觉。此款强劲的立式与手持二合一吸尘器采用无线操作，通过其强大吸力保证，同时为您清洁地板和家具。满足您每天快速清洁的需要！

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    DailyDuo 立式吸尘器

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    无绳式二合一，吸力持久

    • 无线二合一：立式和手持式
    • 无尘袋旋风
    • 16.8 伏电池
    • 双重 HEPA 过滤
    强劲的 16.8 伏电池，确保强劲吸力

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    DailyDuo 配有强劲的 16.8 伏电池，可确保整个运行期间的出色吸力。结合 PowerBrush 的高速旋转，DailyDuo 可以帮助您毫不费力地实现全面清洁。

    双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果

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    无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的超强吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。

    旋风 HEPA 过滤系统，过滤效果更持久

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    多重 HEPA 过滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。与旋风气流相结合，可防止其快速堵塞，带给您更好更持久的过滤效果。

    二合一功能，同时清洁地板和家具

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    二合一功能，将立式和手持式吸尘器合为一体，令清洁地板和家具更轻松。

    QuickDraw 快速释放系统，握柄拆装更容易

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    借助 QuickDraw 释放系统，您只要一只手，便可轻松从把杆上取下手持装置，因此立式和手持式使用轻松转换。

    自动关熄充电系统保证使用更节能

    自动关熄充电系统保证使用更节能

    自动关熄充电系统使装置在电池充满电时自动关闭，从而比其他系统更节能。

    自立式储放位，随时随地放置

    自立式储放位，随时随地放置

    把杆具有方便的储放位置，随时保持直立，有无手持均可。因此，您可以随意将吸尘器放在任何地方，甚至在清洁的时候也能直立放置。

    充电使用，无需拖带电源线，随处清洁更自在

    充电使用，无需拖带电源线，随处清洁更自在

    通过充电电池实现的无绳操作，让您能够清洁任何地方。

    技术规格

    • 喷嘴和附件

      其他附件
      充电座
      包含附件
      • 毛刷
      • 缝隙吸嘴
      附件存储
      充电座内

    • 设计

      设计功能
      半透明集尘箱
      颜色
      丝绒紫

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      225 x 235 x 625  mm
      每个小包装盒的产品
      2
      产品重量
      3.3  kg
      小包装盒尺寸（长x宽x高）
      465 x 245 x 640  mm

    • 性能

      电池类型
      镍氢电池
      电池电压
      16.8  V
      充电时间
      7  hour(s)
      运行时间
      20  minute(s)
      真空（最大）
      4  kPa
      输入功率（最大）
      100  W
      吸力（最大）
      17  W
      噪音强度 (Lc IEC)
      <84  dB
      气流（最大）
      850  l/min

    • 过滤

      过滤系统
      旋风 HEPA 过滤系统
      尘量
      0.5  l

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