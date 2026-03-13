产品支持

所有系列

PowerPro Duo 2 合 1 立式手持吸尘器 无电源线

已停产

支持

PowerPro Duo2 合 1 立式手持吸尘器 无电源线

FC6166/81

PowerPro Duo 2 合 1 立式手持吸尘器 无电源线

已停产

前往商店

用户手册和文档

Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)

  • PDF 文件, 100.4 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless

  • PDF 文件, 1.4 MB
  • 13 March 2026

常见问题

故障排除

保修和服务

检查您的保修期限，并开始产品更换或维修

保修

我们的产品保修政策

联系飞利浦

我们很乐意为您服务