当您的飞利浦真空吸尘器的集尘袋或集尘桶已满时，吸力会比平时低。
请检查集尘袋/集尘桶，如果已满，请更换（或者因您的真空吸尘器型号特殊，需要进行清空）。
注意：如果真空吸尘器使用的是可重复使用的集尘袋，请更换破损的集尘袋，因为这样也会造成吸力不足。
如果您的飞利浦真空吸尘器的吸力低于预期，可能是由于下列原因。请了解我们如何帮助您。
当您的飞利浦真空吸尘器的集尘袋或集尘桶已满时，吸力会比平时低。
请检查集尘袋/集尘桶，如果已满，请更换（或者因您的真空吸尘器型号特殊，需要进行清空）。
注意：如果真空吸尘器使用的是可重复使用的集尘袋，请更换破损的集尘袋，因为这样也会造成吸力不足。
有时，吸尘器的软管、硬管或吸嘴可能被堵塞。刷头也会可能被缠绕在一起的头发堵塞。因此，吸力将受到影响。由于无法轻松通气，真空吸尘器的吸尘效果或许无法达到预期。
检查部件堵塞的情况以及是否移除了阻碍物。
变脏的滤网会阻止原本的空气流动状况，从而降低真空吸尘器的吸力。因此，您的真空吸尘器效果不佳或无法达到预期。
真空吸尘器会有一个马达保护滤网和/或排风滤网（因吸尘器型号而异）。
当马达保护滤网*变脏时：
马达保护滤网通常位于集尘袋或集尘桶的后面。
滤网需每隔 4 至 6 周清洁一次（因吸尘器型号而异）。
某些吸尘器的滤网可以通过敲击集尘盒或轻刷来进行清洁；而其他吸尘器中，滤网可以用水清洗（也因特定的吸尘器型号而异）。请查阅特定型号的说明。
当排风滤网*变脏时：
排风滤网位于飞利浦真空吸尘器背面的马达后方。
不应清洗或清洁此滤网：滤网应每年更换一次（除非真空吸尘器型号中的滤网不可更换）
如果您的真空吸尘器带有集尘盒，请确保盖好盖子。
某些飞利浦真空吸尘器带有吸力设置。
此吸力设置中含有下图所示的相似图标。通常，您应该能够在遥控器、手柄或吸尘器机身上发现它。
如果您的真空吸尘器拥有此设置，请检查是否将其设置为所需吸力。如果没有，请调大吸力。
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