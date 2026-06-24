当您的飞利浦真空吸尘器的集尘袋或集尘桶已满时，吸力会比平时低。

请检查集尘袋/集尘桶，如果已满，请更换（或者因您的真空吸尘器型号特殊，需要进行清空）。

注意：如果真空吸尘器使用的是可重复使用的集尘袋，请更换破损的集尘袋，因为这样也会造成吸力不足。