如果您有 8000、7000 或 3000 系列无绳吸尘器（管上没有“SpeedPro”或“SpeedPro Max”字样），您可以自行从产品中取出充电电池，并访问我们的网站，在搜索窗口中搜索 XV1797 （8000 和 7000 系列）或 XV1633/01（3000 系列）以购买新电池。2000 系列无绳吸尘器不支持在线购买新电池。如需联系我们获取进一步帮助，请访问

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