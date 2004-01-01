要了解飞利浦无绳吸尘器的电池是否需要更换以及如何更换，请查看产品的管子以确认型号，并阅读下面的文章。
如何更换飞利浦无绳吸尘器的电池
发表于 2023 年 8 月 31 日
更换电池
- 如果您使用的是 SpeedPro 或 SpeedPro Max 吸尘器（检查管上是否印有这些名称），您可以在飞利浦服务中心或我们的客户服务中心更换电池。请访问 www.philips.com/support 联系我们获取进一步帮助。
- 如果您有 8000、7000 或 3000 系列无绳吸尘器（管上没有“SpeedPro”或“SpeedPro Max”字样），您可以自行从产品中取出充电电池，并访问我们的网站，在搜索窗口中搜索 XV1797（8000 和 7000 系列）或 XV1633/01（3000 系列）以购买新电池。2000 系列无绳吸尘器不支持在线购买新电池。如需联系我们获取进一步帮助，请访问 www.philips.com/support。
在取出电池之前，请确保产品与电源插座断开连接，且电池电量已完全耗尽。弃置电池时，请采取必要的安全措施。
要取出充电电池，请按照以下说明操作。
- 断开产品与电源插座的连接，让其运行直至电机自动停止。
- 按下解锁按钮，然后将电池从产品中取出。
以上解决方案是否有用？如果没有，请访问 www.philips.com/support 联系我们获取进一步帮助。